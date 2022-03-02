Ярославский, Мартыновская, Эктор и другие: шефы Украины собрали «кухонные войска» для помощи военным и врачам
Украинские повара в разных городах готовят для военных, врачей и людей, не имеющих доступа к еде. К инициативе присоединились многие известные повара, которые готовят еду в своих заведениях.
Евгений Клопотенко готовит еду в ресторане «Сто лет тому вперед». Он отметил, что желающие могут присоединяться к работе, а ресторан имеет нижний этаж, который в случае необходимости можно использовать как убежище.
Владимир Ярославский на кухне «Chefstable» и «Lucky» вместе с Ольгой Мартыновской и своей командой готовит для защитников и медиков из продуктов «Goodwine».
Шеф-повар ресторана «Alaska» Николай Люлько также вместе с командой готовит еду, прежде всего, для медиков.
Все шефы говорят о том, что им нужна профессиональная помощь поваров, а также одноразовая посуда для упаковки.
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