Украинские повара в разных городах готовят для военных, врачей и людей, не имеющих доступа к еде. К инициативе присоединились многие известные повара, которые готовят еду в своих заведениях.

Евгений Клопотенко готовит еду в ресторане «Сто лет тому вперед». Он отметил, что желающие могут присоединяться к работе, а ресторан имеет нижний этаж, который в случае необходимости можно использовать как убежище.

Владимир Ярославский на кухне «Chefstable» и «Lucky» вместе с Ольгой Мартыновской и своей командой готовит для защитников и медиков из продуктов «Goodwine».

Шеф-повар ресторана «Alaska» Николай Люлько также вместе с командой готовит еду, прежде всего, для медиков.

Все шефы говорят о том, что им нужна профессиональная помощь поваров, а также одноразовая посуда для упаковки.

Кроме того, представители украинской гастрокультуры призвали «Michelin» остановить работу экспертов в России и забрать все звезды.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Volodymyr Yaroslavskyi (@yaroslavskyi_vova)

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