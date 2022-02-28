В первые дни войны в Украине в экстремальных условиях родилось уже несколько малышей. Находящиеся на последнем сроке беременности женщины сейчас переживают максимальный стресс. Ведь в опасности не только их жизнь, но и малыша, который должен родиться.

Фото-Анна Гопко

Однако акушер-гинеколог Людмила Шупенюк уверяет: роды ― это физиологический процесс, поэтому даже если женщина ничего о них не знает, она родит, ведь есть большая биологическая и естественная сила, которая подскажет ей, как дышать и себя вести. Самое главное ― не растеряться и не бояться, ведь страх ― это основная проблема во время родов.

«Если же нужна дополнительная помощь (например, сделать кесарево сечение), к сожалению, сейчас большинство роддомов работают в экстремальных условиях и делают кесарево сечение в бомбоубежищах, но они уже адаптировались и готовы помочь нашим женщинам, ― говорит Людмила. ― Мои коллеги проходят апробацию, пытаются сделать все, чтобы оказать помощь роженице и способствовать появлению здорового ребенка на свет. Слава Украине! Победа будет за нами, и мы будем рожать там, где мы должны рожать».

Что нужно делать?

Теплое помещение. Иметь при себе минимальное количество пеленок и одежды для ребенка. Карематы и пледы, чтобы накрыть роженицу с ребенком. Запас питьевой воды, чтобы мать восстанавливала водный баланс. Во время схваток двигаться и приседать, чтобы занять позу, в которой меньше болит. Желательно сделать внешний массаж матки, если есть человек, помогающий в родах. Занять горизонтальное положение. Расслабиться, чтобы роженица почувствовала движения головки и передвижение ребенка. Правильное дыхание.

Когда малыш родится

Вытереть насухо. По возможности ― одеть. Не забыть о шапочке и носочках. Сухим положить на мамину грудь. Если начинается пульсация пуповины, ее необходимо перерезать ножницами, перевязать нитью либо полоской пеленки или ветоши. По возможности обработать это место антисептиком. Одна-две схватки, и рождается детское место. Это тоже процесс достаточно важный, здесь необходимо следить за кровопотерей.

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