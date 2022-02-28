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Роды в бомбоубежище: что делать и как действовать ― советы Людмилы Шупенюк

28.02.2022

В первые дни войны в Украине в экстремальных условиях родилось уже несколько малышей. Находящиеся на последнем сроке беременности женщины сейчас переживают максимальный стресс. Ведь в опасности не только их жизнь, но и малыша, который  должен родиться.

Фото-Анна Гопко

Однако акушер-гинеколог Людмила Шупенюк уверяет: роды ― это физиологический процесс, поэтому даже если женщина ничего о них не знает, она родит, ведь есть большая биологическая и естественная сила, которая подскажет ей, как дышать и себя вести. Самое главное ― не растеряться и не бояться, ведь страх ― это основная проблема во время родов.

«Если же нужна дополнительная помощь (например, сделать кесарево сечение), к сожалению, сейчас большинство роддомов работают в экстремальных условиях и делают кесарево сечение в бомбоубежищах, но они уже адаптировались и готовы помочь нашим женщинам,  ― говорит Людмила. ― Мои коллеги проходят апробацию, пытаются сделать все, чтобы оказать помощь роженице и способствовать появлению здорового ребенка на свет. Слава Украине! Победа будет за нами, и мы будем рожать там, где мы должны рожать».

Что нужно делать?

  1. Теплое помещение.
  2. Иметь при себе минимальное количество пеленок и одежды для ребенка.
  3. Карематы и пледы, чтобы накрыть роженицу с ребенком.
  4. Запас питьевой воды, чтобы мать восстанавливала водный баланс.
  5. Во время схваток двигаться и приседать, чтобы занять позу, в которой меньше болит.
  6. Желательно сделать внешний массаж матки, если есть человек, помогающий в родах.
  7. Занять горизонтальное положение.
  8. Расслабиться, чтобы роженица почувствовала движения головки и передвижение ребенка.
  9. Правильное дыхание.

Когда малыш родится

  1. Вытереть насухо.
  2. По возможности ― одеть. Не забыть о шапочке и носочках.
  3. Сухим положить на мамину грудь.
  4. Если начинается пульсация пуповины, ее необходимо перерезать ножницами, перевязать нитью либо полоской пеленки или ветоши. По возможности обработать это место антисептиком.
  5. Одна-две схватки, и рождается детское место. Это тоже процесс достаточно важный, здесь необходимо следить за кровопотерей.

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