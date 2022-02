У перші дні війни в Україні в екстремальних умовах народилося вже кілька малюків. Жінки, що перебувають на останньому терміні вагітності, зараз переживають максимальний стрес. Адже в небезпеці не тільки їхнє життя, а й малечі, що має народитися.

Фото-Анна Гопко

Однак акушерка-гінекологиня Людмила Шупенюк запевняє: пологи ― це фізіологічний процес, тому, навіть якщо жінка нічого про них не знає, вона народить, адже є велика біологічна і природна сила, яка підкаже їй, як дихати і поводитися. Найголовніше ― не розгубитися і не боятися, адже страх ― це основна проблема під час пологів.

«Якщо ж потрібна додаткова допомога (наприклад, зробити кесарів розтин), на жаль, зараз більшість пологових будинків працює в екстремальних умовах та роблять кесарів розтин у бомбосховищах, але вони вже адаптувались та готові допомогти нашим жінкам, ― каже Людмила. ― Мої колеги проходять апробацію, намагаються зробити все, щоб надати допомогу породіллі та сприяти появі здорової дитини на світ. Слава Україні! Перемога буде за нами і ми будемо народжувати там, де ми маємо народжувати».

Коли малюк народиться

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.