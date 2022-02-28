У перші дні війни в Україні в екстремальних умовах народилося вже кілька малюків. Жінки, що перебувають на останньому терміні вагітності, зараз переживають максимальний стрес. Адже в небезпеці не тільки їхнє життя, а й малечі, що має народитися.

Фото-Анна Гопко

Однак акушерка-гінекологиня Людмила Шупенюк запевняє: пологи ― це фізіологічний процес, тому, навіть якщо жінка нічого про них не знає, вона народить, адже є велика біологічна і природна сила, яка підкаже їй, як дихати і поводитися. Найголовніше ― не розгубитися і не боятися, адже страх ― це основна проблема під час пологів.

«Якщо ж потрібна додаткова допомога (наприклад, зробити кесарів розтин), на жаль, зараз більшість пологових будинків працює в екстремальних умовах та роблять кесарів розтин у бомбосховищах, але вони вже адаптувались та готові допомогти нашим жінкам, ― каже Людмила. ― Мої колеги проходять апробацію, намагаються зробити все, щоб надати допомогу породіллі та сприяти появі здорової дитини на світ. Слава Україні! Перемога буде за нами і ми будемо народжувати там, де ми маємо народжувати».

ЯК ДІЯТИ?

Тепле приміщення. Мати при собі мінімальну кількість пелюшок і одягу для дитини. Каремати і пледи, щоб накрити породіллю з дитиною. Запас питної води, щоб мати відновлювала водний баланс. Під час переймів рухатися і присідати, щоб зайняти позу, в якій менше болить. Бажано зробити зовнішній масаж матки, якщо є людина, яка допомагає в пологах. Зайняти горизональне положення. Розслабитися, щоб породілля відчула рухи голівки й пересування дитини. Правильне дихання.

Коли малюк народиться

Витерти насухо. За можливості ― одягнути. Не забути про шапочку та шкарпетки. Сухим покласти на мамині груди. Якщо починається пульсація пуповини, її необхідно перерізати ножицями, перев’язати ниткою або смужкою пелюшки чи ганчір’я. За можливості обробити це місце антисептиком. Одна-дві потуги ― і народжується дитяче місце. Це теж процес досить важливий, тут необхідно слідкувати за крововтратою.

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