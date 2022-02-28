Пологи у бомбосховищі: що робити і як діяти ― поради Людмили Шупенюк
У перші дні війни в Україні в екстремальних умовах народилося вже кілька малюків. Жінки, що перебувають на останньому терміні вагітності, зараз переживають максимальний стрес. Адже в небезпеці не тільки їхнє життя, а й малечі, що має народитися.
Фото-Анна Гопко
Однак акушерка-гінекологиня Людмила Шупенюк запевняє: пологи ― це фізіологічний процес, тому, навіть якщо жінка нічого про них не знає, вона народить, адже є велика біологічна і природна сила, яка підкаже їй, як дихати і поводитися. Найголовніше ― не розгубитися і не боятися, адже страх ― це основна проблема під час пологів.
«Якщо ж потрібна додаткова допомога (наприклад, зробити кесарів розтин), на жаль, зараз більшість пологових будинків працює в екстремальних умовах та роблять кесарів розтин у бомбосховищах, але вони вже адаптувались та готові допомогти нашим жінкам, ― каже Людмила. ― Мої колеги проходять апробацію, намагаються зробити все, щоб надати допомогу породіллі та сприяти появі здорової дитини на світ. Слава Україні! Перемога буде за нами і ми будемо народжувати там, де ми маємо народжувати».
ЯК ДІЯТИ?
- Тепле приміщення.
- Мати при собі мінімальну кількість пелюшок і одягу для дитини.
- Каремати і пледи, щоб накрити породіллю з дитиною.
- Запас питної води, щоб мати відновлювала водний баланс.
- Під час переймів рухатися і присідати, щоб зайняти позу, в якій менше болить.
- Бажано зробити зовнішній масаж матки, якщо є людина, яка допомагає в пологах.
- Зайняти горизональне положення.
- Розслабитися, щоб породілля відчула рухи голівки й пересування дитини.
- Правильне дихання.
Коли малюк народиться
- Витерти насухо.
- За можливості ― одягнути. Не забути про шапочку та шкарпетки.
- Сухим покласти на мамині груди.
- Якщо починається пульсація пуповини, її необхідно перерізати ножицями, перев’язати ниткою або смужкою пелюшки чи ганчір’я. За можливості обробити це місце антисептиком.
- Одна-дві потуги ― і народжується дитяче місце. Це теж процес досить важливий, тут необхідно слідкувати за крововтратою.