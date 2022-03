Солістка Філадельфійського балету Оксана Маслова закликає світ допомогти Україні

Прима-балерина Філадельфійського балету українського походження Оксана Маслова використовує мистецтво, щоби привернути увагу до війни в ​​рідній країні. Із США Оксана допомагає Україні гуманітарно і закликає весь світ допомогти нам.

Прима-балерина Філадельфійського балету Оксана Маслова дала інтерв’ю американському каналу 6abc. У ньому українка розповіла, що не припинятиме виступати, щоб і надалі привертати увагу громадськості до України та показувати наш бойовий дух.

Уся родина Оксани зараз перебуває в Україні і, як і решта її жителів, переживає страшні реалії війни. З США балерина допомагає батьківщині, як може: збирає гроші та гуманітарну допомогу.

Оксана закликає світову спільноту допомогти Україні та зупинити російську військову агресію.

З такою підтримкою Україна точно переможе! Слава Україні!

