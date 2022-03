Російський музикант і лідер гурту «Машина времени» Андрій Макаревич відкрито підтримує Україну і не боїться засуджувати кремлівську владу. Митець закликає росіян зупинити це божевілля і впевнений, що всі нормальні люди проти війни.

З початком війни російський музикант Андрій Макаревич повністю став на бік України. Він постійно закликає співгромадян відкрити очі і зупинити війну.

Крім того, він сміливо висловлюється і в бік самого путіна.

