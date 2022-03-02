Російський музикант і лідер гурту «Машина времени» Андрій Макаревич відкрито підтримує Україну і не боїться засуджувати кремлівську владу. Митець закликає росіян зупинити це божевілля і впевнений, що всі нормальні люди проти війни.

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З початком війни російський музикант Андрій Макаревич повністю став на бік України. Він постійно закликає співгромадян відкрити очі і зупинити війну.

«Майже в кожного росіянина в Україні є або друг, хоча б один, або знайомий, або родич. І зараз ми в них стріляємо. Що взагалі відбувається? Припиніть це божевілля негайно всіма силами», ― каже Андрій Макаревич.

Крім того, він сміливо висловлюється і в бік самого путіна.

«Усі нормальні люди проти війни ― по-іншому не буває. З ким залишишся, государю? Один мудрий чоловік сказав: “Можна обманювати невелику групу людей довгий час. Можна обманювати масу людей недовгий час. Але неможливо обманювати масу людей довгий час”. Воістину», ― написав музикант на своїй сторінці у Facebook.

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