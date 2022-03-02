Российский музыкант и лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич открыто поддерживает Украину и не боится осуждать кремлевскую власть. Артист призывает россиян остановить это безумие и уверен, что все нормальные люди против войны.

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С началом войны российский музыкант Андрей Макаревич полностью встал на сторону Украины. Он постоянно призывает сограждан открыть глаза и остановить войну.

«Почти у каждого россиянина в Украине есть либо друг, хотя бы один, либо знакомый, либо родственник. И сейчас мы в них стреляем. Что вообще происходит? Прекратите это сумасшествие немедленно всеми силами», ― говорит Андрей Макаревич.

Кроме того, он смело высказывается и в сторону самого путина.

«Все нормальные люди против войны ― по-другому не бывает. С кем останешься, государь? Один мудрый человек сказал: “Можно обманывать небольшую группу людей долгое время. Можно обманывать массу людей недолгое время. Но невозможно обманывать массу людей долгое время”. Воистину», ― написал музыкант на своей странице в Facebook.

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