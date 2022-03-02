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Украинские звезды присоединились к музыкальному флешмобу против российской оккупации

02.03.2022

Украинские звезды присоединились к флешмобу против российской оккупации #музичнаоборона и исполнили гимн Украины. Видео передает боевой дух всей страны, ведь звезды записывали его из обычных квартир, бомбоубежищ и даже передовой.

38 звезд театра, музыки, телевидения и спорта присоединились к флешмобу #музичнаоборона и исполнили гимн Украины. Среди них Злата Огневич, Монатик, Олег Скрипка, Станислав Боклан, Ольга Харлан, Макс Барских, Оля Полякова и Тарас Тополя, который с началом войны вступил в ряды территориальной обороны города Киева.

Кроме гимна Украины в видео также показана поддержка нашей страны со стороны всего мира. С такой колоссальной помощью мы точно выстоим!

Слава Украине!

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