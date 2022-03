Українські зірки приєдналися до музичного флешмобу проти російської окупації

Українські зірки приєдналися до флешмобу проти російської окупації #музичнаоборона і виконали гімн України. Відео передає бойовий дух усієї країни, адже зірки записували його зі звичайних квартир, бомбосховищ і навіть передової.

38 зірок театру, музики, телебачення і спорту приєдналися до флешмобу #музичнаоборона і виконали гімн України. Серед них Злата Огнєвіч, Монатик, Олег Скрипка, Станіслав Боклан, Ольга Харлан, Макс Барських, Оля Полякова і Тарас Тополя, який з початком війни вступив до лав територіальної оборони міста Києва.

Крім гімну України у відео також показана підтримка нашої країни з боку всього світу. З такою колосальною допомогою ми точно вистоїмо!

Слава Україні!

Більше на тему: Ярославський, Мартиновська, Ектор та інші: шефи України зібрали «кухонні війська» для допомоги військовим та лікарям

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.