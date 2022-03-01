Звезда «Крепостной» Юлия Ауг открыто поддерживает Украину и осуждает кремлевское руководство за военные действия. Актриса не боится высмеивать российскую военную пропаганду и агрессора Путина.

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Звезда «Крепостной» российского происхождения Юлия Ауг в своем блоге в Facebook не боится осуждать кремлевскую власть. Она смело встала на сторону Украины и показывает всю недалекость российской военной пропаганды.

«Я думаю, вы уже поняли, что я собираю паноптикум индивидуумов, чей мозг поражен пропагандой. Неизлечимо», ― написала Юлия.

Актриса говорит, что то, как российская пропаганда искажает реальность, ― это просто преступление. Пока прокремлевские медиа говорят о том, что они освободители и в Украине их все встречают с распростертыми объятиями, в реальности здесь массово гибнут люди по обе стороны.

«Тысячи погибших. А российский телевизор об этом молчит. Это преступление перед человечностью», ― уверена актриса.

Не боится Юлия высмеивать и агрессора Путина. Его актриса в открытую называет молью и считает, что он должен быть осужден за свои преступления.

«Когда это закончится, моль должна быть признана международным трибуналом преступником, совершившим самое страшное преступление перед человечеством, преступником, поставившим мир на грань уничтожения. Осужден и наказан», ― выразила мнение Юлия.

Помните, что здравый смысл всегда побеждает!

Все будет Украина!

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