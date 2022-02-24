В связи с военной агрессией со стороны Российской Федерации украинские звезды призвали россиян не молчать и помочь остановить войну.

Сегодня в Украине началось наступление со стороны Российской Федерации. И в это сложное время, как никогда, важно оставаться едиными! Украинские знаменитости выразились на этот счет и призвали всех россиян не молчать. Среди них Монатик, Надя Дорофеева, Настя Каменских, Потап, Иван Дорн, Андрей Бедняков, Владимир Дантес, Алан Бадоев, Макс Барских, Валерий Меладзе, Алексей Дурнев, Джерри Хейл и доктор Комаровский. Украинские звезды призвали своих фанатов и все мировое сообщество не допустить продолжения войны.

«Я прошу граждан России не молчать. Я прошу все мировое сообщество не молчать! Пожалуйста, помогите остановить войну! Это 21-вый век! Нам нужно строить, нам нужно идти вперёд, а не разрушать и убивать! Мы хотим видеть счастье в глазах наших детей! Мы хотим верить в добро! Верить в Людей! Мы хотим жить! Жить в мире! Жить в Украине!» ― написал в своем блоге Дима Монатик.

«Я никогда не делила аудиторию на города и страны, но сейчас… я надеюсь, вы слышите меня, россияне, моя аудитория, друзья и поклонники? Только вместе мы сможем все это остановить! И я верю, что сможем!» ― обратилась к российским фанатам Надя Дорофеева.

«Вы можете помочь остановить эту войну! Не молчите! Смотрите и читайте проверенные источники, не верьте пропаганде, услышьте голоса украинцев», ― написала Настя Каменских на своей странице в Instagram.