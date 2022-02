У зв’язку з військовою агресією з боку Російської Федерації українські зірки закликали росіян не мовчати і допомогти зупинити війну.

Сьогодні в Україні почався наступ з боку Російської Федерації. І в цей складний час, як ніколи, важливо залишатися єдиними! Українські знаменитості висловилися з цього приводу і закликали всіх росіян не мовчати. Серед них Монатік, Надя Дорофєєва, Настя Каменських, Потап, Іван Дорн, Андрій Бєдняков, Володимир Дантес, Алан Бадоєв, Макс Барських, Валерій Меладзе, Олексій Дурнєв, Джеррі Хейл і лікар Комаровський. Українські зірки закликали своїх фанатів і всю світову спільноту не допустити продовження війни.

Зупинімо війну разом!

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.