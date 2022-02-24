У зв’язку з військовою агресією з боку Російської Федерації українські зірки закликали росіян не мовчати і допомогти зупинити війну.

Сьогодні в Україні почався наступ з боку Російської Федерації. І в цей складний час, як ніколи, важливо залишатися єдиними! Українські знаменитості висловилися з цього приводу і закликали всіх росіян не мовчати. Серед них Монатік, Надя Дорофєєва, Настя Каменських, Потап, Іван Дорн, Андрій Бєдняков, Володимир Дантес, Алан Бадоєв, Макс Барських, Валерій Меладзе, Олексій Дурнєв, Джеррі Хейл і лікар Комаровський. Українські зірки закликали своїх фанатів і всю світову спільноту не допустити продовження війни.

«Я прошу громадян Росії не мовчати. Я прошу всю світову спільноту не мовчати! Будь ласка, допоможіть зупинити війну! Це 21-е століття! Нам потрібно будувати, нам потрібно йти вперед, а не руйнувати і вбивати! Ми хочемо бачити щастя в очах наших дітей! Ми хочемо вірити в добро! Вірити в Людей! Ми хочемо жити! Жити в мирі! Жити в Україні!» ― написав у своєму блозі Діма Монатік.

«Я ніколи не ділила аудиторію на міста і країни, але зараз… я сподіваюся, ви чуєте мене, росіяни, моя аудиторія, друзі і шанувальники? Тільки разом ми зможемо все це зупинити! І я вірю, що зможемо!» ― звернулася до російських фанатів Надя Дорофєєва.

«Ви можете допомогти зупинити цю війну! Не мовчіть! Дивіться і читайте перевірені джерела, не вірте пропаганді, почуйте голоси українців», ― написала Настя Каменських на своїй сторінці в Instagram.