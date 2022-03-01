Зірка «Кріпосної» Юлія Ауг відкрито підтримує Україну та засуджує кремлівське керівництво за воєнні дії. Актриса не боїться висміювати російську військову пропаганду та агресора Путіна.

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Зірка «Кріпосної» російського походження Юлія Ауг у своєму блозі у Facebook не боїться засуджувати кремлівську владу. Вона сміливо стала на бік України і показує всю недалекість російської військової пропаганди.

«Я думаю, ви вже зрозуміли, що я збираю паноптикум індивідуумів, чий мозок уражений пропагандою. Невиліковно», ― написала Юлія.

Актриса каже, що те, як російська пропаганда спотворює реальність, ― це просто злочин. Поки прокремлівські медіа говорять про те, що вони визволителі і в Україні їх усі зустрічають із розпростертими обіймами, насправді тут масово гинуть люди з обох боків.

«Тисячі загиблих. А російський телевізор про це мовчить. Це злочин перед людяністю», ― упевнена акторка.

Не боїться Юлія висміювати і агресора Путіна. Його актриса відкрито називає міллю і вважає, що він має бути засуджений за свої злочини.

«Коли це закінчиться, міль має бути визнана міжнародним трибуналом злочинцем, який вчинив найстрашніший злочин перед людством, злочинцем, який поставив світ на межу знищення. Засуджений і покараний», ― висловила думку Юлія.

Пам’ятайте, що здоровий глузд завжди перемагає!

Все буде Україна!

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