Зірка «Кріпосної» Юлія Ауг відкрито підтримує Україну та засуджує кремлівське керівництво за воєнні дії. Актриса не боїться висміювати російську військову пропаганду та агресора Путіна.

Зірка «Кріпосної» російського походження Юлія Ауг у своєму блозі у Facebook не боїться засуджувати кремлівську владу. Вона сміливо стала на бік України і показує всю недалекість російської військової пропаганди.

Актриса каже, що те, як російська пропаганда спотворює реальність, ― це просто злочин. Поки прокремлівські медіа говорять про те, що вони визволителі і в Україні їх усі зустрічають із розпростертими обіймами, насправді тут масово гинуть люди з обох боків.

Не боїться Юлія висміювати і агресора Путіна. Його актриса відкрито називає міллю і вважає, що він має бути засуджений за свої злочини.

Пам’ятайте, що здоровий глузд завжди перемагає!

Все буде Україна!

