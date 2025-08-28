Олена Лавренюк про новий сезон «Кави з кардамоном»: Це вже зовсім інша Анна

Олена Лавренюк – акторка театру та кіно, яку глядачі знають за ролями у фільмах і серіалах, а також за яскравими виступами на театральній сцені. Вона грала у виставах «Егоїстки» та «Гості», а також виконала головну роль Анни у популярному серіалі «Кава з кардамоном». У новому інтерв’ю Олена Лавренюк зізнається, що незабаром глядачі побачать зовсім нову героїню. Більше в матеріалі STB.UA.

Коли знімаєш для України — а потім тебе дивляться в Польщі, Латинській Америці, Європі… Ви здогадувалися, що «Кава з кардамоном» стане настільки глобальним хітом?

Чесно? Я завжди вірю в успіх, якщо вже беруся за роботу. Я не з тих, хто «як вийде, так і буде». Якщо вже занурююсь у проєкт — то повністю: дивлюсь тонни фільмів, читаю, аналізую, копаюся в деталях. «Кава з кардамоном» — це якраз той випадок, коли історія пробила кордони. Її подивилися й полюбили в Польщі, Латинській Америці, і далі буде. Бо щирі, якісно розказані історії працюють завжди — у будь-якій точці світу. І для мене це знак: ми не просто зняли гарну картинку, ми розповіли щось важливе.

За кожним успішним проєктом стоїть команда. Хто допоміг створити ту атмосферу, яка зачепила серця?

Команда — це все. Атмосферу не створює одна людина. Це режисер, оператор, художники, сценарист, костюмери, гримери — купа людей, які разом тримають цей світ у кадрі. І ми не просто кожен своє робимо — ми постійно радимось, шукаємо, пробуємо. Все, що здається спонтанним на екрані — насправді продумано до міліметра. Навіть ті дрібниці, які глядач, може, і не помітить — але вони створюють настрій, глибину, справжність.

Якою ми побачимо Анну у другому сезоні? Як вона змінилася?

Це вже зовсім інша Анна. У першому сезоні — тендітна, закохана дівчина, а зараз — сильна жінка, яка бореться за себе, за дітей, за свою землю. І ця внутрішня трансформація — найцікавіше. Бо тоді жінку не вважали сильною, не давали їй голосу. А моя Анна не чекає, поки її врятують — вона сама бере все в свої руки.

Подейкують, що спочатку ви навіть не планували грати Анну. Це правда?

Та ні! Я хотіла грати Анелю — чесно.

По-перше, був кастинг саме на Анну, ми його навіть показували авторці книги. Бо в романі «Мелодія кави у тональності кардамону» Анна дуже юна: їй 14, коли її вперше бачить Адам. Але саме пані Наталя (авторка) все ж таки запропонувала мені спробувати зіграти Анну.

Я реально сумнівалась, як це виглядатиме в кіно. Навіть був варіант — зняти перші серії з молодшою акторкою. Але потім стало зрозуміло, що поряд із дорослим героєм це виглядатиме… ну, скажімо так, неоднозначно. Особливо в інтимних сценах. І глядачеві було б дивно: спочатку одна акторка, потім інша. Тому ми пішли іншим шляхом — через грим, костюми, акторську подачу. І я граю героїню, яка дорослішає просто на очах.

З соцмереж акторки всі дізналися, що Адама у другому сезоні не буде. Як ми памʼятаємо, в кінці першого сезону його заарештовують. Чи буде поясненя для глядача, що з ним сталося?

Та ми довго тримали інтригу. Але зараз можна вже сказати відкрито — Адама не буде. І глядач отримає пояснення буквально в першій серії. Хто читав книгу — вже здогадувався. А для інших ми зробили все, щоб це було логічно, чесно й емоційно.

Кажуть, поруч із найсексуальнішим актором 2023 року на знімальному майданчику не засумуєш… Як вам працювалося з Олексієм Гнатковським?

Олексій — прекрасний. І як людина, і як актор. Я можу точно підтвердити, що він один із найхаризматичніших українських акторів. Коли ми з ним уперше зустрілися з режисером, одразу відчули: він «свій», точно на одній хвилі з нашою історією. Усе, що ми закладали в персонажа — дух українця, глибину, гумор, внутрішню гідність — йому близьке. Я навіть сказала тоді: «Це ваш герой, Олексію. Без варіантів». І ми не помилилися. На майданчику він — вибух енергії, постійний пошук, ідеї, імпровізації. Він ніколи не приходить просто «відбути зміну» — навпаки, горить кожною сценою. Пропонує, підказує, ділиться. І при цьому — з повагою до всієї команди. Навіть з масовкою працює як із партнерами. Акторськи — він дуже різний. У цьому проєкті він зовсім інший, ніж у «Довбуші». Але теж дуже сильний. Це його стихія — такий трохи хижий, але харизматичний українець-бізнесмен Стефан Терлецький. І, зізнаюся, наші спільні сцени з ним — окрема любов. Ми там то сваримось, то миримось, то жартуємо — як кішка з собакою! (сміється)

І так, титул «найсексуальнішого актора року» йому абсолютно личить. Хоч він про це й не говорить, але харизма у нього шалена. Думаю, глядачки точно оцінять, особливо після деяких пікантних сцен у серіалі.

А головне — він дуже чутливий до сенсів. І тому, коли він погодився, я зрозуміла: ми все робимо правильно. У нас справді класний сценарій, українські сенси, стиль, підтексти. І такі актори, як Олексій, тільки підсилюють це.

Олена, ви ж не тільки акторка, а й шоуранерка проєкту. Наскільки глибоко ви в процесі?

Я залучена в процес максимально — наскільки це взагалі можливо. Я не пишу сценарії, не стою за камерою, але моя роль — бути серцем комунікації. Бути тією, хто тримає все разом: сценаристів, режисерів, продюсерів, кастинг, костюми, грим, графік — абсолютно всі ланки. Я читаю кожну версію сценарію, ми проводимо десятки сесій редагування, обговорень, правок. Бо хочеться, щоб історія «звучала» так, як ми її відчуваємо.

Шоуранерство — це не просто «керівна посада», це щоденна участь у кожній деталі. Іноді це стратегічні рішення, іноді — тонке налаштування тону сцени чи вибір, у що вдягнений герой. А ще це — постійні перемовини. Ти — як диригент великого оркестру, щоб усе звучало злагоджено. І мені це дуже подобається. Це дозволяє бачити проєкт не лише зсередини кадру як акторці, а й у всій його повноті — як людині, якій болить за результат.

Кажуть, у нас тепер є свої «Бріджертони» — щоправда, з кавою та кардамоном. Як вам такі порівняння? Лестять чи навпаки?

— Зізнаюсь чесно — порівняння з «Бріджертонами» нас не бентежить, а навпаки тішить. Мені завжди хотілося, щоб картинка була яскравою, глибокою, стильною. Ще до появи «Бріджертонів» я мріяла про таку візуальну естетику, а коли побачила цей серіал — подумала: «О, оце воно!» Хоч ми й зовсім інші, але ця паралель мені імпонує. Пам’ятаю, як ми презентували перший сезон у Дубровнику — і вже тоді представники телеринку казали: «Вау, це ж ваші українські «Бріджертони»!». А другий сезон, здається, ще ближчий до цього відчуття: кольори, емоції, ритм.

При цьому ми трохи змінили жанр: якщо перший сезон був драмою, то другий — справжнє драмеді. У ньому багато щемливих моментів, але й чимало таких, де можна усміхнутися. Бо життя ж воно таке — то плачеш, то смієшся. І наші герої це дуже точно проживають. Особливо Анна — вона вже не та юна дівчина, вона змужніла, подорослішала. І її вчинки, як і тональність сезону, — це новий виток у нашій історії. Сподіваюся, глядач це відчує.

У «Каві з кардамоном» з’явилися одразу дві ваші доньки — це їхнє бажання чи ваша маленька продюсерська хитрість?

Зоя зіграла Люцину — доньку Анелі — ще в першому сезоні. Роль була невеликою, але вона справилася дуже добре. І тепер, у другому сезоні, вона повертається до цієї ролі, адже за цей час і сама трохи підросла.

А от Поліна, моя старша донька, — це справжня кіноманиачка. Вона дуже творча особистість, навчається в арт-коледжі і вже сама знімає свої проєкти. Хоч поки не визначилася остаточно, ким хоче стати, їй подобається пробувати різні напрямки. До речі, її вже помітив один із найкращих акторських агентів у Великій Британії, і вона проходить кастинги для відомих режисерів.

Я трохи хвилювалася, чи варто брати її в проєкт, адже роль серйозна, а досвіду небагато. Не хотіла, щоб це стало для неї зайвим тиском. Та режисерка Іра Громозда переконала мене, що це шанс, який не можна пропустити.

До того ж, зйомки відбувалися влітку, під час канікул, бо Поліна навчається в Лондоні. Вона не тільки знімалася, а й допомагала в костюмерному департаменті — справжній фанат кіно, готова братися за будь-яку роботу.

У нас в серіалі дуже яскрава лінія підлітків — справжня, вільна і незафарбована шаблонами. І саме ця частина нагадує мені атмосферу «Бріджертонів».

І наостанок, що було перше: аромат серіалу чи серіал з ароматом? Як народилась ідея, яку хочеться вдихати знову і знову?

— Ідея створити аромат «Кави з кардамоном» буквально витала в повітрі вже давно — вона не давала мені спокою. Мені хотілося, щоб серіал мав не лише свій візуальний стиль, а й… свій запах. Той самий, впізнаваний — теплий, пряний, затишний. Я звернулася до українського бренду, і ми почали творити магію. Їхня команда навіть їздила до Франції, щоб зібрати найкращі нотки — і результат справді неймовірний. Це буде ціла лінійка ароматів для дому, які огортають як плед і переносять у наш серіальний всесвіт. Я вже з нетерпінням чекаю моменту, коли вдома відчую цей запах — не з чашки, а з флакона.

