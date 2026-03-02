Проєкти
Вмикайте прем’єру 30 березня – продовження костюмованої драми Кава з кардамоном. Сила землі

02.03.2026

Дивіться прем’єру серіалу СТБ Кава з кардамоном – костюмована драми про кохання вже 30 березня!

Історія забороненого кохання молодої Анни, відображена в першому сезоні «Кави з кардамоном», була знята за мотивами роману української письменниці Наталії Гурницької «Мелодія кави у тональності кардамону».

«Кава з кардамоном. Сила землі» – це оригінальний погляд творчої команди проєкту на нову сторінку життя Анни. Тема другого сезону — боротьба за свою землю, за сім’ю, свою честь та свободу. За свій дім, як місце, де ти відчуваєш себе щасливим.

У нових серіях «Кава з кардамоном. Сила землі» доля буде випробовувати Анну ще жорсткіше. На неї також чекає любовний трикутник, де жінка намагається обрати серцем між двома чоловіками: Стефаном Терлецьким і Павлом Крушевським, з якими вона по-різному бачить майбутнє. Один обіцяє стабільність, інший – пристрасть. Та який вибір збереже її свободу? Ця костюмована драма покаже, як почуття змінюють долю. Дивіться Кава з кардамоном. Сила землі на телеканалі СТБ і проживіть цю боротьбу разом із героями.

Video: Дивіться 2 сезон Кава з Кардамоном. Сила землі з 30 березня на СТБ


Кава з Кардамоном. Сила землі на СТБ вже 30 березня. Дивіться трейлер серіалу Кава з Кардамоном. Сила землі прямо зараз!

