Дивіться прем’єру серіалу СТБ Кава з кардамоном – костюмована драми про кохання вже 30 березня!

Історія забороненого кохання молодої Анни, відображена в першому сезоні «Кави з кардамоном», була знята за мотивами роману української письменниці Наталії Гурницької «Мелодія кави у тональності кардамону».

«Кава з кардамоном. Сила землі» – це оригінальний погляд творчої команди проєкту на нову сторінку життя Анни. Тема другого сезону — боротьба за свою землю, за сім’ю, свою честь та свободу. За свій дім, як місце, де ти відчуваєш себе щасливим.

У нових серіях «Кава з кардамоном. Сила землі» доля буде випробовувати Анну ще жорсткіше. На неї також чекає любовний трикутник, де жінка намагається обрати серцем між двома чоловіками: Стефаном Терлецьким і Павлом Крушевським, з якими вона по-різному бачить майбутнє. Один обіцяє стабільність, інший – пристрасть. Та який вибір збереже її свободу? Ця костюмована драма покаже, як почуття змінюють долю. Дивіться Кава з кардамоном. Сила землі на телеканалі СТБ і проживіть цю боротьбу разом із героями.