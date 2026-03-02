Включайте премьеру 30 марта – продолжение костюмированной драмы Кава з кардамоном. Сила землі

Смотрите премьеру сериала СТБ Кава з кардамоном – костюмированной драмы о любви уже 30 марта!

История запретной любви молодой Анны, запечатленная в первом сезоне «Кава з кардамоном», была снята по мотивам романа украинской писательницы Наталии Гурницкой «Мелодія кави у тональності кардамону».

«Кава з кардамоном. Сила землі» – это оригинальный взгляд творческой команды проекта на новую страницу жизни Анны. Тема второго сезона – борьба за свою землю, за семью, свою честь и свободу. За свой дом как место, где ты чувствуешь себя счастливым.

В новых сериях «Кава з кардамоном. Сила землі» судьба будет испытывать Анну еще жестче. Ее также ждет любовный треугольник, где женщина пытается выбрать сердцем между двумя мужчинами: Стефаном Терлецким и Павлом Крушевским, с которыми она по-разному видит будущее. Один обещает стабильность, другой – страсть. Но какой выбор сохранит ее свободу? Эта костюмированная драма покажет, как чувства изменяют судьбу. Смотрите Кава з кардамоном. Сила землі на телеканале СТБ и проживите борьбу вместе с героями.