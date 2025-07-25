Актори СТБ долучилися до благодійного вечора поезії на підтримку артилерійської розвідки

Актори серіалів на СТБ Олена Лавренюк, Григорій Бакланов, Влад Никитюк та Любава Грєшнова долучилися до благодійного вечора поезії «Читай серцем» на підтримку артилерійської розвідки

Днями відбувся благодійний вечір сучасної української поезії «Читай серцем», організований за ініціативи видавництва #книголав та ДАР (дивізіон артрозвідки ОАБр НГУ). Захід об’єднав митців, лідерів думок, військових і небайдужу публіку з метою збору коштів на потреби дивізіону артилерійської розвідки Окремої артилерійської бригади НГУ. Зірки читали поезії зі збірок серії «Книга LOVE» від #книголав — сучасного маніфесту української поезії.

Олена Лавренюк, зірка серіалу «Кава з кардамоном» , читала вірш Оксани Забужко:

«Митці та публічні особи мають велику силу впливу — вони здатні привертати увагу до важливих справ, зокрема до підтримки військових і зборів на фронт. Це не просто можливість, а й відповідальність — бути поруч та допомагати. Саме тому я завжди із задоволенням долучаюсь до благодійних ініціатив. Для мене участь у вечорі «Читай серцем» — це не лише мистецька подія. Це спосіб підтримати тих, хто боронить нашу країну, і водночас нагадати про силу культури, що надихає й зцілює», — наголосила акторка.

Влад Никитюк, актор серіалів «Слідча», «Підміна» та «Дві сестри», читав поезію Бориса Грінченка:

«Поезія — це підсилення голосу для волонтерів, формування наративів, фанрайзинг і психологічна підтримка. Це потужний інструмент, який потрібно активно використовувати для поширення інформації та емоційної взаємодії. Такі ініціативи давно стали частиною мого життя. Коли надходить запрошення — я завжди перевіряю організаторів. Якщо бачу довіру — беру участь без вагань. Це невід’ємна частина моєї діяльності як людини, що представляє українську культуру», — ділиться актор.

Любава Грєшнова, акторка серіалів СТБ, поділилася емоціями:

«Ми всі, хто в тилу, повинні робити максимум можливого, щоб підтримувати фронт — незалежно від професії. Не має значення, ти актор, бізнесмен чи менеджер. Лише завдяки нашим захисникам ми маємо змогу жити, творити, працювати. Для мене честь — долучитися до такого заходу. Вірші — це точка духовного зростання. Вони наповнюють і піднімають дух, і я, чесно, бігла на цю подію. Це той унікальний випадок, коли поєдналися література, благодійність, українська поезія і надзвичайні люди. Я була в захваті! Хочеться більше таких подій — щирих, наповнених, важливих. І для тих, хто на сцені, і для тих, хто в залі чи по той бік екрана. Це культурна місія, яка має величезне значення».

Серед учасників вечора — зокрема актор серіалів «Спіймати Кайдаша» та «Кохання та полумʼя» Григорій Бакланов, який чуттєво прочитав вірш Сергія Жадана. Його виступ не залишив байдужим жодного з гостей. Актор закликав не лише слухати поезію, а й діяти — донатити, допомагати українським військовим, які щодня ризикують життям заради нашої свободи.

Також серед учасників вечора були: Оля Цибульська, Аліна Шаманська, Володимир Завадюк, Нікіта Добринін та Фагот — фронтмен гурту ТНМК, який став несподіваним гостем, з’явившись без попереднього анонсу.

Загалом на вечорі вдалося зібрати понад 30 тисяч гривень на потреби дивізіону артрозвідки ОАБр НГУ.

Фото — пресслужба #книголав та ДАР ОАБр НГУ

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ