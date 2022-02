На 4-й день вторгнення російських військ в Україну багато відомих людей уже висловило свою позицію та підтримали нашу країну. Але є частина російських акторів, які раніше активно знімалися в Україні і досі грають у мовчанку. Хто вони? І чому мовчать? Популярний актор, зірка серіалів «Спіймати Кайдаша» і «Кріпосна» Тарас Цимбалюк дав відповідь на це запитання. Подробиці – далі в матеріалі.

«Антон Батирєв, Євгенія Лоза, Анатолій Руденко, Максим Радугін, Дмитро Пчела та інші. Я можу ще з десяток цих брехунів викласти, але в цьому немає сенсу. Російські актори, ви дуже підло мовчите, і ми вас не забудемо! Ви розповідали мені, що саме Київ зробив вас зірками! Тепер ласкаво просимо у вічну чергу за Данилом Козловським, Сашком Палем, Бруновим тощо!» – написав на своїй сторінці в Instagram Тарас Цимбалюк.

