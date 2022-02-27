На 4-й день вторжения на Украину множество известных людей уже высказало свою позицию и поддержали нашу страну. Но есть часть российских актеров, ранее снимавшихся в Украине, которые до сих пор играют в молчанку. Кто они? И почему молчат? Популярный актер, звезда сериалов «Спіймати Кайдаша» и «Крепостная» Тарас Цымбалюк дал ответ на этот вопрос. Подробности – далее в материале.

«Антон Батырев, Евгения Лоза, Анатолий Руденко, Максим Радугин, Дмитрий Пчела и другие. Я могу еще десяток этих лгунов выложить, но в этом нету смысла. Российские актеры, вы очень подло молчите, и мы вас не забудем! Вы мне рассказывали, что именно Киев сделал вас звездами! Теперь добро пожаловать в вечную очередь за Данилой Козловским, Сашей Палем, Бруновым и т.д!» – написал на своеи странице в Instagram Тарас Цымбалюк.

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