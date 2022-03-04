Солистка Филадельфийского балета Оксана Маслова призывает мир помочь Украине

Прима-балерина Филадельфийского балета украинского происхождения Оксана Маслова использует искусство, чтобы привлечь внимание к войне в родной стране. Из США Оксана помогает Украине гуманитарно и призывает весь мир помочь нам.

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Прима-балерина Филадельфийского балета Оксана Маслова дала интервью американскому каналу 6abc. В нем украинка рассказала, что не будет прекращать выступать, чтобы и дальше привлекать внимание общественности к Украине и показывать наш боевой дух.

«Когда люди приходят на шоу и открывают программу, они видят мое имя, кто я и откуда», ― говорит балерина.

Вся семья Оксаны сейчас находится в Украине и, как и остальные жители страны, переживает страшные реалии войны. Из США балерина помогает родине, как может: собирает деньги и гуманитарную помощь.

Оксана призывает мировое сообщество помочь Украине и остановить российскую военную агрессию.

«Я думаю, сейчас самое главное ― это действовать быстро!» ― просит о помощи для Украины балерина.

С такой поддержкой Украина точно победит! Слава Украине!

Источник: 6abc.com

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