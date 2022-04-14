Голливудский актер Микки Рурк опубликовал эмоциональное обращение. Знаменитость осудил США и других членов НАТО за их неспособность помочь Украине и призвал как можно скорее дать оружие нашей стране. Подробности ― в материале.

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С началом полномасштабной войны в Украине многие звезды встали на сторону нашей страны. Среди них и известный голливудский актер Микки Рурк. Знаменитость открыто осуждает США и страны-члены НАТО за их нерешительность помочь Украине и призывает изменить эту ситуацию.

«22 тысячи стариков, детей и членов их семей погибли в Мариуполе в результате бомбардировок и от ракет. Каждый день, каждый день и ночь смелый и решительный президент Украины Зеленский продолжает умолять мир об оружии, необходимом ему для защиты страны от этого бессмысленного кошмара, который день и ночь творится в Украине. Какого черта США и все страны НАТО не могут дать президенту Зеленскому то, что необходимо для борьбы ему и его народу! Украинцы — смелые и гордые люди, которые хотят жить в демократическом мире», — делится мнением актер на своей странице в Instagram.

Микки Рурка поражает то, что пока они живут в безопасности и ведут привычное существование, украинцы вынуждены постоянно прятаться в бомбоубежищах и бороться за свою жизнь.

«Оправдания со стороны США и НАТО — это просто слова. Слова без смысла, слова без цели. Я слушаю новости и не могу даже поужинать, наблюдая за этой бойней, за этой долбаной кровавой резней, и каждую ночь одно и то же. Президент Зеленский умоляет мир отправить им оружие. Забудьте обо всем этом дерьме, о том, как вы ведете честную или нечестную войну. Давайте снимем наши гребанные перчатки и дадим этим людям все, что им сейчас нужно», — написал Микки Рурк.

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