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Вера Фармига зачитала стих Василия Симоненко

22.03.2022

Американская актриса и кинорежиссер Вера Фармига поддержала Украину и продекламировала стих Василия Симоненко «Люди — прекрасні» на украинском языке. Подробности — далее.

вера фармига

Американская актриса с украинскими корнями Вера Фармига неоднократно высказывалась против военной агрессии россии в нашей стране. А вчера в знак поддержки Украины актриса зачитала стихотворение Василия Симоненко «Люди — прекрасні». Делала она это на украинском языке! А после декламации стиха Вера Фармига обратилась ко всем украинцам.

«Мы открыли наши сердца и души. Мы слышим вас, мы видим вас, и мы солидарны с вами. И наши голоса будут слышны и будущим поколениям в Украине — прекрасной и свободной! Мое сердце сейчас с вами, ведь вы защищаете эту прекрасную землю, боретесь и ежедневно восстаете против зла. Я хочу сказать, что ваша сила и несокрушимая храбрость перед лицом этого абсолютного террора — как свет маяка для всего мира. Особенно ваше единство — пример для всех нас», — выразила слова поддержки Украине Вера Фармига.

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