За день до війни фаворит телеглядачок ― учасник 2 сезону романтичного реаліті СТБ «Холостячка» ― Максим Тарапата святкував своє 33-річчя і будував плани на майбутнє. У чоловіка свій бізнес — торговельна компанія і салони краси в Шанхаї. Сьогодні, як і в багатьох українців, пріоритетне завдання у Максима одне — захистити Україну від російської агресії.

«Це був третій день війни. І зовсім ніякого розуміння, куди і до чого все йде… Переповнювало дике почуття гніву за свій дім і за те, що з моєю країною може трапитися… Якщо чесно, я ніколи нічого подібного не відчував. Але в цей момент зрозумів: якщо хоча б не спробую зробити все, що в моїх силах, для захисту України, я не зможу з цим потім нормально жити. Мені є що втрачати — тут мій дім і моя батьківщина. І я готовий за це боротися. Коли прийшов у ТРО і своїми очима побачив величезні черги, переповнювало неймовірне почуття гордості за українців!

У рамках ТРО наш взвод наразі перебуває в резерві, у нас періодично бувають збори, деяка підготовка. В інший час займаюся постачанням та волонтерською роботою: транспортуванням людей, будівництвом барикад, доставкою необхідних засобів для потреб цивільних і військових.

Мене дуже надихає, наскільки злагоджене і мобілізоване зараз наше суспільство! Ми живемо в історичний період, відчуваємо і бачимо єдність одне з одним. Це справді захоплює! Бути свідком, як уся нація самовіддано бореться за своє майбутнє і свою країну, — багато чого варте. Ми всі можемо пишатися собою. Щодня переконуюся, що нас перемогти просто неможливо. Адже ми насамперед перемогли себе — всі свої страхи і розбіжності. А перемога над ворогом уже незабаром буде за нами! Слава Україні!»

