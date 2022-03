Добрі історії українців уже стали нашою доброю традицією. Допомагати країні під час війни долучилася учасниця 11 сезону романтичного реаліті СТБ «Холостяк» Юлія Бельченко, відома глядачам за прізвиськом «Зайка». До війни дівчина працювала смм-спеціалісткою та активно вела свій блог в інстаграмі, зараз покликом її серця є волонтерство.

«Я прокинулася від дзвінка подруги о 6-ій ранку. Почула у слухавці страшну звістку: почалася війна! Спочатку не повірила своїм вухам, але потім пролунали вибухи, і я дуже злякалася.

У перший тиждень у мене вдома зупинялися друзі та знайомі зі Східної України, які потім вирушили на захід. Щойно перша паніка і страх пройшли, почала думати, чим і кому я ще можу бути корисною у цей складний час.

Київ — моє рідне місто, мій дім. Моє серце — тут. Поки навіть не було думки покинути столицю, хоч друзі, знайомі та підписники пропонували пожити у безпечному місці. Але я відчуваю, що тут потрібніша.

Я не можу і не хочу сидіти склавши руки. Поки маю можливість і сили, намагаюся бути корисною. Я зібрала тканину для маскувальних сіток на танки, ходжу допомагаю їх плести. Також купую продукти на свої кошти та віддаю власний одяг для біженців з київської області. Ну й інформаційна підтримка, звичайно. Щодня я перечитую сотні повідомлень. Намагаюся підтримати морально, зібрати корисну інформацію та прохання про допомогу.

Я відкидаю будь-які негативні думки, фокусуюсь на позитивних новинах. Вірю в нашу армію та сміливих чоловіків у теробороні. Війна згуртувала всіх нас і зміцнила патріотичний дух. Нас не зламати! Я пишаюся тим, що я українка! Не маю сумнівів — перемога за нами! Слава Україні».

