Чи разом Тарас Цимбалюк та Надін Головчук після фіналу проєкту «Холостяк»-14

Холостяк

«Холостяк»-14: чи разом Тарас та Надін після фіналу

02.01.2026

На СТБ відбувся довгоочікуваний фінал проєкту «Холостяк»-14. Головний герой сезону Тарас Цимбалюк зробив свій вибір — у фіналі він зізнався в почуттях моделі Надін Головчук. Та головне питання, яке хвилювало глядачів — чи разом пара після фіналу? Як склалося життя закоханих за межами реаліті та що сталося після вимкнених камер — стало відомо у фінальному епізоді «Холостяк. Життя після проєкту».

Холостяк. Життя після проєкту

Чи разом Тарас Цимбалюк та Надін Головчук?

Тарас і його обраниця з’явилися у студії разом, аби вперше відверто розповісти, як розвивалися їхні стосунки після фіналу. Ведучий Григорій Решетник не став довго тримати інтригу і поставив головне питання сезону: «Що було після проєкту?»

Холостяк. Життя після проєкту

Надін зізналася: після фіналу вони з Тарасом намагалися будувати свою історію.

«У нас були дуже цікаві зустрічі. Ми мали ховатися від людей — такими були правила проєкту. Я навіть приїжджала до Тараса на гастролі», — поділилася дівчина.

Втім, з часом романтика почала стикатися з реальним життям. Тарас розповів, що одразу після фіналу занурився в роботу — почалися зйомки фільму, майже не було вихідних.

«Ми бачилися раз на два-три тижні. І з кожною наступною зустріччю ловили себе на тому, що спілкуємося переважно про проєкт. Ми закривалися одне від одного, могли просто мовчати», — зізнався Тарас.

Холостяк. Життя після проєкту

З часом обом стало зрозуміло: вони ніби намагаються штучно «запустити» стосунки, і це дуже відчувалося. Саме тому Тарас вирішив чесно поговорити з Надін. Дівчина не приховувала — після проєкту їй було надзвичайно важко.

«Я вигоріла. Згоріла. У мене просто не було сил і енергії щось утримувати. Проєкт сильно вплинув на мій емоційний стан», — сказала Надін.

Холостяк. Життя після проєкту

Тарас підтвердив: уже зараз, переглядаючи випуски, він бачить, у якому стані була Надін на проєкті, і розуміє, що цей емоційний шлейф тягнувся й після фіналу.

«Мені здавалося, що Надін узагалі нічого не хотіла — і це нормально. Їй потрібно було просто зцілитися», — зізнався він.

Надін додала, що після проєкту намагалася повернути внутрішню рівновагу, майже ні з ким не спілкувалася й рідко виходила з дому.

Холостяк. Життя після проєкту

І ось момент істини: «Чи разом ви зараз?», — нарешті запитав Григорій.

«Ми не разом», — коротко відповів Тарас.

Надін зізналася: після фіналу вона була щаслива і закохана, і ці почуття ще довго зігрівали її.

«Мені хотілося виправити ситуацію, бо між нами був дуже класний зв’язок… але, на жаль», — сказала дівчина.

Холостяк. Життя після проєкту

Григорій звернув увагу: Надін досі носить обручку, яку Тарас вручив їй у фіналі — щоправда, вже на лівій руці.

«Для мене ця обручка — спогад і повага до Тараса та нашої історії. Я йому дуже вдячна», — пояснила вона.

Чи разом Тарас Цимбалюк та Надін Головчук після фіналу проєкту «Холостяк»-14

Зустріч із Настею: слова, які прозвучали надто пізно?

Після Надін у студії з’явилася фіналістка сезону Анастасія Половинкіна. Вона зізналася: одразу після фіналу поїхала до друзів в Одесу, щоб морально відпустити ситуацію.

Холостяк. Життя після проєкту

«Я не писала Тарасу. Коли тобі щиро подобається людина, ти хочеш, щоб вона була щасливою. Якщо він обрав Надін — мого місця там немає», — сказала Настя.

Холостяк. Життя після проєкту

Дівчина зізналася, що зараз не перебуває у стосунках, а на питання про почуття до Тараса вирішила не відповідати.

І саме в цей момент Тарас зробив одне з найщиріших зізнань вечора.

«Відпустити Настю було найважчим рішенням сезону. Під кінець проєкту вона для мене дуже сильно розкрилася. Чесно… зараз я зробив би інший вибір», — сказав Тарас.

Холостяк. Життя після проєкту

Він також вибачився перед Настею за біль, який завдав їй у фіналі, та зізнався, що після проєкту писав їй, аби перепросити. А наприкінці випуску особисто вручив дівчині подарунок.

Холостяк. Життя після проєкту

14 сезон «Холостяка» завершився. Але деякі історії, здається, так і не отримали остаточної крапки. Чи залишаться почуття між Тарасом і Настею лише спогадом — чи, можливо, колись знайдуть продовження вже поза камерами — покаже час.

