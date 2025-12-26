Проєкти
Холостяк
Холостяк
 Зважені та щасливі
Зважені та щасливі
 МастерШеф
МастерШеф
 Супермама
Супермама
 Смак дитинства
Смак дитинства
 Серіали
Серіали
 К.О.Д
К.О.Д
 Сліпа
Сліпа
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Один за всіх
Один за всіх
Всі проєкти
ru
Холостяк

Як створювалися розкішні образи дівчат для фіналу проєкту «Холостяк-14»

26.12.2025

Фінал романтичного реаліті «Холостяк» на СТБ — це завжди момент найвищої напруги та неймовірної краси. Цьогоріч історія героїв проєкту досягла своєї кульмінації у Львові. Та поки в кадрі все рухалося до фінального рішення Тараса Цимбалюка, за лаштунками відбувалася справжня магія створення найважливіших образів для дівчат.

Огляд суконь дівчат на фіналі проєкту «Холостяк-14»: як створювались образи фіналісток

Для головних героїнь вечора, Насті та Надін, стилістка телеканалу СТБ Агнета Кусакіна розробила унікальні сукні, які стали відображенням їхніх характерів. Втілити ці сміливі ідеї в життя допоміг партнер проєкту — український бренд ONE BY ONE.

Створення суконь почалося з детальних референсів Агнети. Кожна лінія, вибір тканини та кожна намистина були продумані до дрібниць, аби підкреслити урочистість моменту. Майстри ONE BY ONE відтворили задум стилістки, перетворивши ескізи на справжні витвори високої моди.

Образ Надін: Срібна елегантність та витончений силует

Сукня Надін — це втілення класичного голлівудського шику з сучасним акцентом.

Фасон сукні «русалка» ідеально підкреслює тендітну фігуру дівчини, переходячи у розкішний шлейф. Головною особливістю став складної конструкції корсет із відкритими плечима. Його лінія декольте інкрустована масивним камінням та вишивкою, що створює ефект сяйва під вечірнім світлом Львова.

Атласна фактура тканини ніжних перлинно-сірих відтінків додала образу аристократичності.

Огляд суконь дівчат на фіналі проєкту «Холостяк-14»: як створювались образи фіналісток

Сукня Насті: Сяйво зірок та архітектурні форми

Для Насті обрали витончену сукню-футляр, що повністю оздоблена намистинами.

Унікальною деталлю стали об’ємні напівпрозорі елементи на ліфі, що нагадують пелюстки або крила. Вони додають образу легкості та візуально розширюють лінію плечей, роблячи талію ще тоншою.

Тисячі дрібних намистин реагують на кожен рух дівчини, переливаючись усіма відтінками срібла.

Огляд суконь дівчат на фіналі проєкту «Холостяк-14»: як створювались образи фіналісток

«Ми хотіли, аби сукні дівчат підкреслили їхню індивідуальність. У Надін — це стримана впевненість та жіночність, у Насті — сміливість сяяти та бути в центрі уваги. В партнерстві з ONE BY ONE нам вдалося досягти ідеальної посадки та ювелірної точності в деталях», — ділиться стилістка Агнета Кусакіна.

Фінальний вибір Холостяка став ще красивішим завдяки професіоналізму українських дизайнерів та стилістів, а образи дівчат – найбільш обговорюваними та ефектними.

Читайте більше цікавих новин в Instagram та Telegram СТБ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також
Холостяк 14 сезон 11 випуск
Холостяк

Фінальний епізод сезону: як пройшов 11 випуск «Холостяк-14» від 26.12.2025

 Фінал Холостяк 14 сезон
Холостяк

Кого обрав Тарас Цимбалюк: імʼя обраниці «Холостяк» 14 сезон

 Фінал Холостяка 14 сезон
Холостяк

Фінал «Холостяк-14»: Тарас готовий зробити головний вибір сезону

 Холостяк-14 10 випуск
Холостяк

Тиждень знайомства з родиною Тараса Цимбалюка: як пройшов 10 випуск «Холостяка-14» від 19.12.2025

 Холостяк 14 сезон 10 випуск
Холостяк

Хто покинув «Холостяк-14» у 10 випуску від 19.12.2025

 Холостяк-14 10 випуск
Холостяк

Знайомство з родиною Холостяка: Тарас представить дівчат найріднішим
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати