Огляд суконь дівчат на фіналі проєкту «Холостяк-14»: як створювались образи фіналісток

Як створювалися розкішні образи дівчат для фіналу проєкту «Холостяк-14»

Фінал романтичного реаліті «Холостяк» на СТБ — це завжди момент найвищої напруги та неймовірної краси. Цьогоріч історія героїв проєкту досягла своєї кульмінації у Львові. Та поки в кадрі все рухалося до фінального рішення Тараса Цимбалюка, за лаштунками відбувалася справжня магія створення найважливіших образів для дівчат.

Для головних героїнь вечора, Насті та Надін, стилістка телеканалу СТБ Агнета Кусакіна розробила унікальні сукні, які стали відображенням їхніх характерів. Втілити ці сміливі ідеї в життя допоміг партнер проєкту — український бренд ONE BY ONE.

Створення суконь почалося з детальних референсів Агнети. Кожна лінія, вибір тканини та кожна намистина були продумані до дрібниць, аби підкреслити урочистість моменту. Майстри ONE BY ONE відтворили задум стилістки, перетворивши ескізи на справжні витвори високої моди.

Образ Надін: Срібна елегантність та витончений силует

Сукня Надін — це втілення класичного голлівудського шику з сучасним акцентом.

Фасон сукні «русалка» ідеально підкреслює тендітну фігуру дівчини, переходячи у розкішний шлейф. Головною особливістю став складної конструкції корсет із відкритими плечима. Його лінія декольте інкрустована масивним камінням та вишивкою, що створює ефект сяйва під вечірнім світлом Львова.

Атласна фактура тканини ніжних перлинно-сірих відтінків додала образу аристократичності.

Сукня Насті: Сяйво зірок та архітектурні форми

Для Насті обрали витончену сукню-футляр, що повністю оздоблена намистинами.

Унікальною деталлю стали об’ємні напівпрозорі елементи на ліфі, що нагадують пелюстки або крила. Вони додають образу легкості та візуально розширюють лінію плечей, роблячи талію ще тоншою.

Тисячі дрібних намистин реагують на кожен рух дівчини, переливаючись усіма відтінками срібла.

«Ми хотіли, аби сукні дівчат підкреслили їхню індивідуальність. У Надін — це стримана впевненість та жіночність, у Насті — сміливість сяяти та бути в центрі уваги. В партнерстві з ONE BY ONE нам вдалося досягти ідеальної посадки та ювелірної точності в деталях», — ділиться стилістка Агнета Кусакіна.

Фінальний вибір Холостяка став ще красивішим завдяки професіоналізму українських дизайнерів та стилістів, а образи дівчат – найбільш обговорюваними та ефектними.

