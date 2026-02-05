Надін Головчук про стосунки з Тарасом Цимбалюком після проєкту Холостяк: що розповіла дівчина

Переможниця «Холостяка» Надін Головчук — про почуття, стосунки з Тарасом Цимбалюком і життя після фіналу

Переможниця романтичного реаліті «Холостяк» на СТБ Надін Головчук відверто розповіла про свій досвід у проєкті та про те, як він вплинув на її життя. В інтерв’ю Славі Дьоміну Надін поділилася емоціями, які проживала під час зйомок, і зізналася, що сьогодні її головний стан — це прийняття.

Надін Головчук про стосунки з Тарасом Цимбалюком і життя після фіналу

«Мій стан зараз — це прийняття. Прийняття всього, що було в моєму житті: і до проєкту, і під час нього, і після. Я більше не хочу воювати з минулим — я хочу з ним жити», — зізнається Надін.

За її словами, участь у «Холостяку» стала для неї не просто романтичним досвідом, а глибоким внутрішнім процесом:

«На проєкті ти не можеш сховатися. Там дуже швидко вилізає все справжнє — страхи, надії, слабкість, любов. І ти або тікаєш, або чесно дивишся на себе», – згадує вона і додає, що глядачі бачать лише частину історії, адже за кадром залишалося багато емоцій і внутрішніх процесів, які неможливо передати в телевізійному форматі.

Надін зізнається, що фінал точно не був її останньою зустріччю з Тарасом і протягом місяця вони намагалися будувати стосунки поза проєктом: «Після зйомок ми з Тарасом сіли поговорити, без камер. Він сказав, що хоче спробувати — і ми справді намагалися будувати стосунки ще певний час».

Водночас завершення цієї історії стало для неї болючим.

«Для мене це було важливо — не ставити крапку одразу. Але все закінчилося не так, як я очікувала, – каже дівчина. – Він обрав зробити це в голосовому повідомленні в Інстаграм»

Вона не приховує, що це стало для неї серйозним емоційним ударом: «Мені було боляче, бо я чула інші слова й інші обіцянки».

Після участі в «Холостяку» Надін почала новий етап у житті — інвестує в акторську освіту та працює над собою:

«Я зараз багато вкладаю в розвиток. Я хочу не просто бути красивою, а бути глибокою. Я хочу проживати життя усвідомлено».

Наприкінці розмови Надін сформулювала свою головну цінність: «Моя життєва мета — любити. Для мене найголовніше в житті — це кохання і спокій».

