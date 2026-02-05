Проєкти
Україна має талант
Україна має талант
 Холостяк
Холостяк
 Зважені та щасливі
Зважені та щасливі
 МастерШеф
МастерШеф
 Супермама
Супермама
 Смак дитинства
Смак дитинства
 Серіали
Серіали
 К.О.Д
К.О.Д
 Сліпа
Сліпа
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
Всі проєкти
ru
Холостяк

Переможниця «Холостяка» Надін Головчук — про почуття, стосунки з Тарасом Цимбалюком і життя після фіналу

05.02.2026

Переможниця романтичного реаліті «Холостяк» на СТБ Надін Головчук відверто розповіла про свій досвід у проєкті та про те, як він вплинув на її життя. В інтерв’ю Славі Дьоміну Надін поділилася емоціями, які проживала під час зйомок, і зізналася, що сьогодні її головний стан — це прийняття.

Надін Головчук про стосунки з Тарасом Цимбалюком після проєкту Холостяк: що розповіла дівчина

Надін Головчук про стосунки з Тарасом Цимбалюком і життя після фіналу

«Мій стан зараз — це прийняття. Прийняття всього, що було в моєму житті: і до проєкту, і під час нього, і після. Я більше не хочу воювати з минулим — я хочу з ним жити», — зізнається Надін.

За її словами, участь у «Холостяку» стала для неї не просто романтичним досвідом, а глибоким внутрішнім процесом:

«На проєкті ти не можеш сховатися. Там дуже швидко вилізає все справжнє — страхи, надії, слабкість, любов. І ти або тікаєш, або чесно дивишся на себе», – згадує вона і додає, що глядачі бачать лише частину історії, адже за кадром залишалося багато емоцій і внутрішніх процесів, які неможливо передати в телевізійному форматі.

Надін Головчук про стосунки з Тарасом Цимбалюком після проєкту Холостяк: що розповіла дівчина

Надін зізнається, що фінал точно не був її останньою зустріччю з Тарасом і протягом місяця вони намагалися будувати стосунки поза проєктом: «Після зйомок ми з Тарасом сіли поговорити, без камер. Він сказав, що хоче спробувати — і ми справді намагалися будувати стосунки ще певний час».

Надін Головчук про стосунки з Тарасом Цимбалюком після проєкту Холостяк: що розповіла дівчина

Водночас завершення цієї історії стало для неї болючим.

«Для мене це було важливо — не ставити крапку одразу. Але все закінчилося не так, як я очікувала, – каже дівчина. – Він обрав зробити це в голосовому повідомленні в Інстаграм»

Вона не приховує, що це стало для неї серйозним емоційним ударом: «Мені було боляче, бо я чула інші слова й інші обіцянки».

Надін Головчук про стосунки з Тарасом Цимбалюком після проєкту Холостяк: що розповіла дівчина

Після участі в «Холостяку» Надін почала новий етап у житті — інвестує в акторську освіту та працює над собою:

«Я зараз багато вкладаю в розвиток. Я хочу не просто бути красивою, а бути глибокою. Я хочу проживати життя усвідомлено».

Надін Головчук про стосунки з Тарасом Цимбалюком після проєкту Холостяк: що розповіла дівчина

Наприкінці розмови Надін сформулювала свою головну цінність: «Моя життєва мета — любити. Для мене найголовніше в житті — це кохання і спокій».

Читайте інші цікаві новини в Instagram та Telegram СТБ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також
Холостяк. Життя після проєкту
Холостяк

«Холостяк»-14: чи разом Тарас та Надін після фіналу

 Холостяк. Життя після проєкту
Холостяк

«Холостяк. Життя після проєкту»: що сталося після фіналу і чи разом Тарас та Надін

 Надін Головчук про стосунки з Тарасом Цимбалюком після проєкту Холостяк: що розповіла дівчина
Холостяк

Як створювалися розкішні образи дівчат для фіналу проєкту «Холостяк-14»

 Холостяк 14 сезон 11 випуск
Холостяк

Фінальний епізод сезону: як пройшов 11 випуск «Холостяк-14» від 26.12.2025

 Фінал Холостяк 14 сезон
Холостяк

Кого обрав Тарас Цимбалюк: імʼя обраниці «Холостяк» 14 сезон

 Фінал Холостяка 14 сезон
Холостяк

Фінал «Холостяк-14»: Тарас готовий зробити головний вибір сезону
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати