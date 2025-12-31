Холостяк. Життя після проєкту: чи разом Тарас та Надін після фіналу

«Холостяк. Життя після проєкту»: що сталося після фіналу і чи разом Тарас та Надін

У фінальному спецвипуску «Холостяк. Життя після проєкту» героїні 14 сезону вперше відверто розкажуть, як насправді змінилося їхнє життя після участі в реаліті. Що залишилося за кадром? Які почуття не потрапили в ефір? І кому з дівчат вдалося знайти кохання вже після завершення проєкту?

«Холостяк. Життя після проєкту»: як змінилося життя героїв після реаліті

У студії зберуться героїні сезону, аби поділитися своїми історіями — про особисті трансформації та стосунки, які народилися або, навпаки, так і не склалися поза камерами.

Окремою темою стане один із найгучніших конфліктів сезону: до студії завітають Софія Шамія та Оксана Шанюк. Чи вдасться поставити крапку у їхньому конфлікті — і чому Софія знову залишить студію просто під час розмови?

Також у спецвипуску — особливі гості: переможниця 13 сезону «Холостяка» Інна Бєлєнь разом зі своїм нареченим. Пара поділиться радісною новиною та власним досвідом життя після проєкту.

До студії прийде і сам Тарас, аби чесно відповісти на запитання, які досі хвилюють глядачів: з ким із героїнь він продовжував спілкування після завершення реаліті, хто з дівчат намагався звʼязатися з ним. І головне — чи разом Холостяк і його обраниця Надін після фіналу?

Відверті зізнання, несподівані повороти та відповіді, яких чекали весь сезон — не пропустіть у п’ятницю, 2 січня, о 19:00 на СТБ.

