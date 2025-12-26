Фінал Холостяк 14 сезон: як пройшов 11 випуск від 26.12.2025

Фінальний епізод сезону: як пройшов 11 випуск «Холостяк-14» від 26.12.2025

На романтичному реаліті «Холостяк»-14 на СТБ розпочався вирішальний, фінальний тиждень. Попереду — останні побачення, непрості розмови та головний вибір сезону, який має зробити Тарас Цимбалюк. На початку фінального тижня поруч із Холостяком залишалися троє дівчат — Надін, Анастасія та Ірочка, але лише дві з них будуть у фіналі.

Фінальний тиждень «Холостяк-14»: як пройшов випуск

Фінальний тиждень розпочався з несподіваного завдання від ведучого проєкту Григорія Решетника.

Він повідомив героїням, що кожна з них матиме можливість провести з Тарасом один день, поділений на три частини — сніданок, обід і вечерю.

«Вам потрібно вирішити, хто яку частину дня хоче провести з Тарасом», — звернувся Гриша до дівчат.

Після короткого обговорення героїні розподілили час так: сніданок Тарас проведе з Надін, обід — з Ірочкою, а вечерю — з Анастасією.

Та на цьому умови не завершилися. Ведучий окремо поспілкувався з кожною героїнею й пояснив головне правило: три години побачення, за умови, що дівчина сама організує зустріч, або півтори години разом з Тарасом та з уже з готовою ідеєю, яку втілить Холостяк.

Таким чином кожна мала зробити власний вибір — більше часу, але з відповідальністю, або менше часу без зайвих клопотів.

Надін зізналася, що для організації ідеального сніданку їй знадобилося б забагато підготовки, тож вона обрала півтори години разом, щоб просто насолодитися моментом. Ірочка також вирішила провести менше часу з Тарасом без організаційних турбот. А ось Анастасія зробила інший вибір:

«Я краще не буду сьогодні спати, але це буде мій вечір», — сказала Настя і взяла організацію побачення на себе.

Сніданок із Надін

Своє побачення з Надін Тарас вирішив провести у максимально домашній атмосфері.

«Я сьогодні хотів прожити день, який буває кілька разів на рік — без напруження, у спокої. І хочу розділити з тобою такий побут», — зізнався Холостяк.

Разом вони грали на приставці, снідали піцою, лежали на дивані та говорили про важливе. Надін поділилася досвідом роботи з психологом і непростими періодами свого життя, а Тарас розповів про стосунки з батьками.

«Мені було дуже кайфово просто лежати й відчувати те, що між нами відбувається», — зізнався Тарас.

Півтори години пролетіли непомітно, і на зміну сніданку прийшов обід з Ірочкою.

Обід з Ірочкою

«Сьогодні у нас буде дуже лайтовий день», — сказав Холостяк.

«Я хочу просто розслабитися і покайфувати разом», — відповіла Іра.

Пара провела час у будинку, лежачи в обіймах на дивані, але цього разу між ними виникали паузи, яких раніше не було.

«Я вперше відчув, що в нас зʼявляються штучні паузи в розмовах, і почав це фіксувати», — зізнався Тарас.

Після завершення побачення Ірочка поїхала, а Холостяк залишився наодинці зі своїми думками.

Вечеря з Анастасією

Ввечері на Тараса чекало побачення з Настею — дівчиною, яка обрала три години разом і самостійно організувала вечір.

Вона приготувала вечерю, придбала напої, солодощі та привезла проєктор, на якому пара разом дивилася фільм «Аватар».

«З Настею мені дуже комфортно і спокійно», — поділився Тарас.

Проте вечір не обмежився фільмом. Настя запросила Холостяка на терасу, де підготувала простір для спільного дозвілля: гірлянди, настільну гру та картину, яку вони малювали разом на одному з попередніх побачень.

«Я був захоплений рівнем підготовки Насті», — зізнався Тарас.

Вони грали в настільну гру для закоханих, відповідаючи на особисті запитання, а згодом вечеря добігла кінця.

«Вона дуже жіночна. Попри її бунтарський характер, у ній багато ніжності — і мені це подобається», — сказав Холостяк.

Несподівано для Насті на терасу вийшли Надін та Ірочка. Тарас зізнався, що настав момент непростого рішення. «На жаль, сьогодні я мушу попрощатися з кимось із вас», — сказав він.

Холостяк виніс дві троянди — для фіналісток проєкту. Першу троянду він віддав Надін, другу — Анастасії.

На жаль, Ірина Пономаренко покинула «Холостяк»-14 за крок до фінального вибору.

«Між нами був більше дитячий вайб, не романтично-сексуальний», — пояснив Тарас.

Після цього Холостяк повідомив Надін і Насті, що разом вони вирушають до Львова, де й відбудеться головний вибір сезону.

Останні побачення у Львові перед фіналом

Перед тим як зробити головний вибір сезону, Тарас Цимбалюк вирішив провести з кожною з фіналісток останні побачення у Львові — місті, яке мало стати фінальною крапкою його романтичної історії на проєкті.

Першою на зустріч Холостяк запросив Надін. Їхнє побачення розпочалося символічно й нетрадиційно — так само, як і їхнє перше знайомство на «Холостяку». Дівчина приїхала до парку сучасної скульптури, де Тарас залишив для неї телефон. Він зателефонував Надін — як і вона йому на Першій вечірці сезону.

«У мене для тебе завдання — тобі потрібно зібрати кілька повітряних кульок», — повідомив Тарас.

Зібравши майже всі кульки на галявині, Надін усе ж знайшла Холостяка.

Вибір локації був не випадковим: раніше пара вже створювала скульптуру разом, а Тарас ділився історією про те, що його тато мріяв стати скульптором. Саме тому він вирішив продовжити цю тему.

На території парку було чимало червоних повітряних кульок, які пара збирала разом, а згодом Тарас запропонував здійснити одну з мрій Надін.

«Сьогодні я хочу виконати твою мрію — ми будемо ліпити скульптуру разом на гончарному станку», — сказав Холостяк.

Тарас пам’ятав, що Надін якось розповідала, що мріє створити щось власноруч на гончарному станку разом із коханою людиною.

«Ми цілувалися й обіймалися, попри те, що руки були брудні від глини. Це був дуже класний момент», — поділилася Надін.

Після ліплення Холостяк запропонував незвичне продовження — ванну з гарячою водою серед яблуневого саду. Хоча ця ідея викликала у Надін неоднозначні емоції, вона погодилася.

«Це було дуже приємно. Я не очікував, що це принесе такі відчуття», — зізнався Тарас.

Завершився день романтичною вечерею в готелі. У номері на пару чекали повітряні кульки, які вони разом збирали в парку, свічки, фрукти та особлива атмосфера.

«Питання з кульками було ще не завершене — мені було цікаво, що ж буде далі», — сказала Надін.

У кожній кульці ховалися записки з запитаннями, які б допомогли пізнати одне одного ще краще. Пара говорила про почуття, фінанси у стосунках, весілля та спільне майбутнє. Наприкінці вечора Тарас вирішив показати Надін два відео – візуалізацію її та свого ідеального весілля, створену за допомогою штучного інтелекту.

«Присутність його в моєму житті робить мене щасливою. І я хочу це продовжити», — підсумувала побачення Надін.

Наступного дня на Тараса чекало останнє побачення сезону з Анастасією.

Холостяк вирішив провести його за заняттям, про яке Настя неодноразово говорила — риболовлею, але в особливому форматі. Замість риби пара ловила повітряні кульки з червоними стрічками, всередині яких були запитання.

Після цього Тарас запросив Настю на вечерю серед природи та пагорбів. За столом вони багато говорили, а Холостяк запропонував інтерактив — запитання, з якими стикаються пари під час парної терапії.

«Зізнаюся, питання для Надін та Насті були однаковими. Адже фінал вже близько, і мені важливо повністю зрозуміти мислення кожної», — пояснив Тарас.

Запитання стосувалися фінансів, почуттів, близькості та майбутнього разом. Згодом пара запалила два факели у формі сердець – це був дуже особливий момент, адже тема “вогню” супроводжувала Настю впродовж усього сезону.

«На першій вечірці Настя сказала мені, що вона — вогонь. І цю енергію вона пронесла через увесь сезон», — зізнався Холостяк.

Символічним моментом стало й слово «Палаємо», яке Тарас запалив полумʼя для Насті.

Побачення продовжилося в SPA, де пара дозволила собі ще більше близькості й ніжності, а завершилося – у готельному номері, де Холостяк показав Насті візуалізації їхнього весілля, створені за допомогою ШІ.

«Сьогодні я була дуже щаслива», — підсумувала Настя.

Завершилась зустріч ніжними обіймами та чуттєвими поцілунками.

Останні побачення сезону позаду — попереду лише фінальний вибір. Який вибір зробить Тарас Цимбалюк і хто стане обраницею головного Холостяка України — читайте в нашому матеріалі.

Читайте інші цікаві новини в Instagram та Telegram СТБ