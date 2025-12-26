Фінал Холостяк 14 сезон: як пройшов 11 випуск від 26.12.2025

Проєкти
Холостяк

Фінальний епізод сезону: як пройшов 11 випуск «Холостяк-14» від 26.12.2025

26.12.2025

На романтичному реаліті «Холостяк»-14 на СТБ розпочався вирішальний, фінальний тиждень. Попереду — останні побачення, непрості розмови та головний вибір сезону, який має зробити Тарас Цимбалюк. На початку фінального тижня поруч із Холостяком залишалися троє дівчат — Надін, Анастасія та Ірочка, але лише дві з них будуть у фіналі.

Фінал Холостяка 14 сезон

Фінальний тиждень «Холостяк-14»: як пройшов випуск

Фінальний тиждень розпочався з несподіваного завдання від ведучого проєкту Григорія Решетника. 

Холостяк 14 сезон 11 випуск

Він повідомив героїням, що кожна з них матиме можливість провести з Тарасом один день, поділений на три частини — сніданок, обід і вечерю.

«Вам потрібно вирішити, хто яку частину дня хоче провести з Тарасом», — звернувся Гриша до дівчат.

Після короткого обговорення героїні розподілили час так: сніданок Тарас проведе з Надін, обід — з Ірочкою, а вечерю — з Анастасією.

Та на цьому умови не завершилися. Ведучий окремо поспілкувався з кожною героїнею й пояснив головне правило: три години побачення, за умови, що дівчина сама організує зустріч, або півтори години разом з Тарасом та з уже з готовою ідеєю, яку втілить Холостяк. 

Таким чином кожна мала зробити власний вибір — більше часу, але з відповідальністю, або менше часу без зайвих клопотів.

Надін зізналася, що для організації ідеального сніданку їй знадобилося б забагато підготовки, тож вона обрала півтори години разом, щоб просто насолодитися моментом. Ірочка також вирішила провести менше часу з Тарасом без організаційних турбот. А ось Анастасія зробила інший вибір:

«Я краще не буду сьогодні спати, але це буде мій вечір», — сказала Настя і взяла організацію побачення на себе.

Сніданок із Надін

Своє побачення з Надін Тарас вирішив провести у максимально домашній атмосфері.

Холостяк 14 сезон 11 випуск

«Я сьогодні хотів прожити день, який буває кілька разів на рік — без напруження, у спокої. І хочу розділити з тобою такий побут», — зізнався Холостяк.

Разом вони грали на приставці, снідали піцою, лежали на дивані та говорили про важливе. Надін поділилася досвідом роботи з психологом і непростими періодами свого життя, а Тарас розповів про стосунки з батьками.

Холостяк 14 сезон 11 випуск

«Мені було дуже кайфово просто лежати й відчувати те, що між нами відбувається», — зізнався Тарас.

Холостяк 14 сезон 11 випуск

Півтори години пролетіли непомітно, і на зміну сніданку прийшов обід з Ірочкою.

Обід з Ірочкою

«Сьогодні у нас буде дуже лайтовий день», — сказав Холостяк.

«Я хочу просто розслабитися і покайфувати разом», — відповіла Іра.

Холостяк 14 сезон 11 випуск

Пара провела час у будинку, лежачи в обіймах на дивані, але цього разу між ними виникали паузи, яких раніше не було.

«Я вперше відчув, що в нас зʼявляються штучні паузи в розмовах, і почав це фіксувати», — зізнався Тарас.

Холостяк 14 сезон 11 випуск

Після завершення побачення Ірочка поїхала, а Холостяк залишився наодинці зі своїми думками.

Вечеря з Анастасією

Ввечері на Тараса чекало побачення з Настею — дівчиною, яка обрала три години разом і самостійно організувала вечір. 

Холостяк 14 сезон 11 випуск

Вона приготувала вечерю, придбала напої, солодощі та привезла проєктор, на якому пара разом дивилася фільм «Аватар».

Холостяк 14 сезон 11 випуск

«З Настею мені дуже комфортно і спокійно», — поділився Тарас.

Проте вечір не обмежився фільмом. Настя запросила Холостяка на терасу, де підготувала простір для спільного дозвілля: гірлянди, настільну гру та картину, яку вони малювали разом на одному з попередніх побачень.

Фінал Холостяк 14 сезон: як пройшов 11 випуск від 26.12.2025

«Я був захоплений рівнем підготовки Насті», — зізнався Тарас.

Вони грали в настільну гру для закоханих, відповідаючи на особисті запитання, а згодом вечеря добігла кінця.

Холостяк 14 сезон 11 випуск

«Вона дуже жіночна. Попри її бунтарський характер, у ній багато ніжності — і мені це подобається», — сказав Холостяк.

Несподівано для Насті на терасу вийшли Надін та Ірочка. Тарас зізнався, що настав момент непростого рішення. «На жаль, сьогодні я мушу попрощатися з кимось із вас», — сказав він.

Холостяк 14 сезон 11 випуск

Холостяк виніс дві троянди — для фіналісток проєкту. Першу троянду він віддав Надін, другу — Анастасії.

На жаль, Ірина Пономаренко покинула «Холостяк»-14 за крок до фінального вибору.

Холостяк 14 сезон 11 випуск

«Між нами був більше дитячий вайб, не романтично-сексуальний», — пояснив Тарас.

Холостяк 14 сезон 11 випуск

Після цього Холостяк повідомив Надін і Насті, що разом вони вирушають до Львова, де й відбудеться головний вибір сезону.

Останні побачення у Львові перед фіналом

Перед тим як зробити головний вибір сезону, Тарас Цимбалюк вирішив провести з кожною з фіналісток останні побачення у Львові — місті, яке мало стати фінальною крапкою його романтичної історії на проєкті.

Першою на зустріч Холостяк запросив Надін. Їхнє побачення розпочалося символічно й нетрадиційно — так само, як і їхнє перше знайомство на «Холостяку». Дівчина приїхала до парку сучасної скульптури, де Тарас залишив для неї телефон. Він зателефонував Надін — як і вона йому на Першій вечірці сезону.

Холостяк 14 сезон 11 випуск

«У мене для тебе завдання — тобі потрібно зібрати кілька повітряних кульок», — повідомив Тарас.

Зібравши майже всі кульки на галявині, Надін усе ж знайшла Холостяка.

Холостяк 14 сезон 11 випуск

Вибір локації був не випадковим: раніше пара вже створювала скульптуру разом, а Тарас ділився історією про те, що його тато мріяв стати скульптором. Саме тому він вирішив продовжити цю тему.

Фінал Холостяк 14 сезон: як пройшов 11 випуск від 26.12.2025

На території парку було чимало червоних повітряних кульок, які пара збирала разом, а згодом Тарас запропонував здійснити одну з мрій Надін.

«Сьогодні я хочу виконати твою мрію — ми будемо ліпити скульптуру разом на гончарному станку», — сказав Холостяк.

Фінал Холостяк 14 сезон: як пройшов 11 випуск від 26.12.2025

Тарас пам’ятав, що Надін якось розповідала, що мріє створити щось власноруч на гончарному станку разом із коханою людиною. 

Фінал Холостяк 14 сезон: як пройшов 11 випуск від 26.12.2025

«Ми цілувалися й обіймалися, попри те, що руки були брудні від глини. Це був дуже класний момент», — поділилася Надін.

Фінал Холостяк 14 сезон: як пройшов 11 випуск від 26.12.2025

Після ліплення Холостяк запропонував незвичне продовження — ванну з гарячою водою серед яблуневого саду. Хоча ця ідея викликала у Надін неоднозначні емоції, вона погодилася.

«Це було дуже приємно. Я не очікував, що це принесе такі відчуття», — зізнався Тарас.

Фінал Холостяк 14 сезон: як пройшов 11 випуск від 26.12.2025

Фінал Холостяк 14 сезон: як пройшов 11 випуск від 26.12.2025

Завершився день романтичною вечерею в готелі. У номері на пару чекали повітряні кульки, які вони разом збирали в парку, свічки, фрукти та особлива атмосфера.

Фінал Холостяк 14 сезон: як пройшов 11 випуск від 26.12.2025

«Питання з кульками було ще не завершене — мені було цікаво, що ж буде далі», — сказала Надін.

У кожній кульці ховалися записки з запитаннями, які б допомогли пізнати одне одного ще краще. Пара говорила про почуття, фінанси у стосунках, весілля та спільне майбутнє. Наприкінці вечора Тарас вирішив показати Надін два відео – візуалізацію її та свого ідеального весілля, створену за допомогою штучного інтелекту.

Фінал Холостяк 14 сезон: як пройшов 11 випуск від 26.12.2025

«Присутність його в моєму житті робить мене щасливою. І я хочу це продовжити», — підсумувала побачення Надін.

Фінал Холостяк 14 сезон: як пройшов 11 випуск від 26.12.2025

Наступного дня на Тараса чекало останнє побачення сезону з Анастасією.

Фінал Холостяк 14 сезон: як пройшов 11 випуск від 26.12.2025

Холостяк вирішив провести його за заняттям, про яке Настя неодноразово говорила — риболовлею, але в особливому форматі. Замість риби пара ловила повітряні кульки з червоними стрічками, всередині яких були запитання.

Фінал Холостяк 14 сезон: як пройшов 11 випуск від 26.12.2025

Фінал Холостяк 14 сезон: як пройшов 11 випуск від 26.12.2025

Після цього Тарас запросив Настю на вечерю серед природи та пагорбів. За столом вони багато говорили, а Холостяк запропонував інтерактив — запитання, з якими стикаються пари під час парної терапії.

Фінал Холостяк 14 сезон: як пройшов 11 випуск від 26.12.2025

«Зізнаюся, питання для Надін та Насті були однаковими. Адже фінал вже близько, і мені важливо повністю зрозуміти мислення кожної», — пояснив Тарас.

Запитання стосувалися фінансів, почуттів, близькості та майбутнього разом. Згодом пара запалила два факели у формі сердець – це був дуже особливий момент, адже тема “вогню” супроводжувала Настю впродовж усього сезону.

Фінал Холостяк 14 сезон: як пройшов 11 випуск від 26.12.2025

«На першій вечірці Настя сказала мені, що вона — вогонь. І цю енергію вона пронесла через увесь сезон», — зізнався Холостяк.

Символічним моментом стало й слово «Палаємо», яке Тарас запалив полумʼя для Насті. 

Фінал Холостяк 14 сезон: як пройшов 11 випуск від 26.12.2025

Побачення продовжилося в SPA, де пара дозволила собі ще більше близькості й ніжності, а завершилося – у готельному номері, де Холостяк показав Насті візуалізації їхнього весілля, створені за допомогою ШІ.

Фінал Холостяк 14 сезон: як пройшов 11 випуск від 26.12.2025

«Сьогодні я була дуже щаслива», — підсумувала Настя.

Завершилась зустріч ніжними обіймами та чуттєвими поцілунками. 

Фінал Холостяк 14 сезон: як пройшов 11 випуск від 26.12.2025

Останні побачення сезону позаду — попереду лише фінальний вибір. Який вибір зробить Тарас Цимбалюк і хто стане обраницею головного Холостяка України — читайте в нашому матеріалі.

