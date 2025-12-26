Кого обрав Холостяк: імʼя обраниці Тараса Цимбалюка

Кого обрав Тарас Цимбалюк: імʼя обраниці «Холостяк» 14 сезон

Відбувся фінал романтичного реаліті «Холостяк»-14 на СТБ, у якому Тарас Цимбалюк прийняв найважливіше рішення сезону. Саме у фінальному випуску стало відомо, кого обрав Холостяк і з ким він готовий будувати спільне майбутнє поза проєктом. Імʼя обраниці Тараса Цимбалюка – читайте в матеріалі STB.UA.

Кого обрав Тарас Цимбалюк у фіналі «Холостяк» 14 сезон

У фіналі проєкту «Холостяк»-14 Тарас Цимбалюк приймав одне з найважливіших рішень сезону — з ким він готовий побудувати серйозні стосунки.

Холостяк зізнався, що цей вибір дався йому надзвичайно складно: він відчував велику відповідальність, хвилювання та усвідомлення того, що це рішення змінить не лише його життя, а й життя його обраниці.

Та коли до Тараса вийшла Надін, напруга моменту поступилася щирим словам.

«Я пам’ятаю наші перші хвилини знайомства, ту телефонну будку, але найбільше — твій голос. Він був дуже гарний і сексуальний. Потім була наша зустріч у Планетарії, і саме тоді я вперше відчув до тебе тяжіння. Ти ніжна і вразлива, але водночас дуже сильна. У тобі є пристрасть, внутрішній спокій, зовнішня краса і глибина. Я це все дуже ціную», — сказав Тарас.

Після напруженої паузи Холостяк продовжив:

«Кохання — це стрибок у щось невідоме. Я не можу дати жодних гарантій, але я готовий зробити цей стрибок разом із тобою. Я хочу, щоб це стало початком нашої історії», — зізнався Тарас Цимбалюк.

У відповідь Надін також не приховувала своїх почуттів: «Я теж хочу спробувати побудувати нашу спільну історію поза проєктом».

Саме в цю мить фінал сезону набув свого справжнього сенсу.

Обраницею Тараса Цимбалюка стала Надін Головчук.

А чи змогла пара зберегти свої почуття після завершення проєкту та що чекає на них далі — дізнайтеся вже наступного тижня на СТБ.

Читайте більше цікавих новин в Instagram та Telegram СТБ