Холостяк

Кого обрав Тарас Цимбалюк: імʼя обраниці «Холостяк» 14 сезон

26.12.2025

Відбувся фінал романтичного реаліті «Холостяк»-14 на СТБ, у якому Тарас Цимбалюк прийняв найважливіше рішення сезону. Саме у фінальному випуску стало відомо, кого обрав Холостяк і з ким він готовий будувати спільне майбутнє поза проєктом. Імʼя обраниці Тараса Цимбалюка – читайте в матеріалі  STB.UA.

Фінал Холостяк 14 сезон

Кого обрав Тарас Цимбалюк у фіналі «Холостяк» 14 сезон

У фіналі проєкту «Холостяк»-14 Тарас Цимбалюк приймав одне з найважливіших рішень сезону — з ким він готовий побудувати серйозні стосунки.

Холостяк зізнався, що цей вибір дався йому надзвичайно складно: він відчував велику відповідальність, хвилювання та усвідомлення того, що це рішення змінить не лише його життя, а й життя його обраниці.

Та коли до Тараса вийшла Надін, напруга моменту поступилася щирим словам.

Фінал Холостяк 14 сезон

«Я пам’ятаю наші перші хвилини знайомства, ту телефонну будку, але найбільше — твій голос. Він був дуже гарний і сексуальний. Потім була наша зустріч у Планетарії, і саме тоді я вперше відчув до тебе тяжіння. Ти ніжна і вразлива, але водночас дуже сильна. У тобі є пристрасть, внутрішній спокій, зовнішня краса і глибина. Я це все дуже ціную», — сказав Тарас.

Фінал Холостяк 14 сезон

Фінал Холостяк 14 сезон

Після напруженої паузи Холостяк продовжив:

«Кохання — це стрибок у щось невідоме. Я не можу дати жодних гарантій, але я готовий зробити цей стрибок разом із тобою. Я хочу, щоб це стало початком нашої історії», — зізнався Тарас Цимбалюк.

У відповідь Надін також не приховувала своїх почуттів: «Я теж хочу спробувати побудувати нашу спільну історію поза проєктом».

Фінал Холостяк 14 сезон

Фінал Холостяк 14 сезон

Саме в цю мить фінал сезону набув свого справжнього сенсу. 

Обраницею Тараса Цимбалюка стала Надін Головчук.

Кого обрав Холостяк: імʼя обраниці Тараса Цимбалюка

Кого обрав Холостяк: імʼя обраниці Тараса Цимбалюка

Кого обрав Холостяк: імʼя обраниці Тараса Цимбалюка

А чи змогла пара зберегти свої почуття після завершення проєкту та що чекає на них далі — дізнайтеся вже наступного тижня на СТБ.

