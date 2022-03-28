У ніч на 28 березня відбулася традиційна церемонія нагородження найпрестижнішою кінопремією «Оскар» 2022 року, яку вручає Кіноакадемія США. Цього року голлівудські зірки підтримали українців та спробували привернути увагу світу до кривавої війни в Україні, яку розв’язала путінська росія.

«Оскар» 2022 був присвячений підтримці українців

Щороку гості церемонії привертають увагу світу до якоїсь події. Цього року ― це війна в Україні, через яку вони одягли блакитні стрічки на своє вбрання. Агентство ООН у справах біженців роздало артистам стрічки. Крім того, в номінаціях було кілька фільмів, що так чи інакше торкаються теми біженців та війни: «Енканто», «Белфаст», «Дюна», «Три пісні для Беназір» та ін.

Jamie Lee Curtis holds a ribbon supporting refugees as she poses on the red carpet. https://t.co/xxsGSw5oCO #oscars pic.twitter.com/YpysVMcWh5 — ABC News (@ABC) March 27, 2022

Підтримка від Бенедикта Камбербетча

Бенедикт Камбербетч, який уже раніше підтримав Україну та заявив, що розмістить у себе вдома наших біженців, знову виступив із закликом до колег та всього світу.

Камбербетч сказав, що недопустимо просто дивитися, як діти ховаються від бомбардування в театрі чи як вагітні жінки гинуть або зазнають травм від обстрілів. Він закликав усіх допомогти в розміщенні біженців з України. Як відомо, вже понад 3 мільйонів українців виїхали до Європи, всього майже 11 мільйонів українців стали біженцями ― переїхали зі своїх домівок у більш безпечні області України або за кордон.

Хвилина мовчання за загиблими в Україні

Посеред церемонії нагородження«Оскар» 2022 хвилиною мовчання організатори та гості вшанували пам’ять жертв путінської війни в Україні. Щоправда, організатори називають війну «конфліктом в Україні». Про росію протягом церемонії не згадували взагалі.

«Ми б хотіли хвилиною мовчання показати нашу підтримку народу України, який зараз переживає конфлікт вторгнення та несправедливість у своїх власних кордонах. Хоча кіно для нас є важливою можливістю висловити нашу людяність під час конфлікту, реальність така, що мільйони сімей в Україні потребують їжі, медичної допомоги, чистої води та екстрених служб. Ресурсів обмаль, і ми разом, як глобальна спільнота, можемо зробити більше. Ми просимо допомогти Україні у будь-який спосіб. Стоїмо поряд з Україною», ― звернулися організатори «Оскара» до світу.

Хто отримав нагороди «Оскар» 2022

«Найкращий фільм» — «CODA: У ритмі серця»;

«Найкраща акторка» — Джессіка Честейн, «Очі Таммі Фей»;

«Найкращий актор» — Вілл Сміт, «Король Річард»;

«Найкращий режисер» — Джейн Кемпіон, «У руках пса»;

«Найкращий анімаційний фільм» — «Енканто»;

«Найкращий адаптований сценарій» — Сіан Гідер, «CODA: У ритмі серця»;

«Найкращий оригінальний сценарій» — Кеннет Брана, «Белфаст»;

«Найкращий костюм» — «Круелла»;

«Найкращий грим та зачіска» — «Очі Таммі Фей»;

«Найкраща оригінальна пісня» — «No time to die» («007: Не час помирати»);

«Найкращий документальний фільм» — «Літо душі»;

«Найкращий міжнародний художній фільм» — «Сядь за кермо моєї машини» (Японія);

«Найкраща актриса другого плану» — Аріана Дебозе, «Вестсайдська історія»;

«Найкращий актор другого плану» — Трой Коцур, «CODA: У ритмі серця»;

«Найкращий звук» — «Дюна»;

«Найкращий оригінальний саундтрек» — «Дюна», Ганс Циммер;

«Найкращий монтаж фільму» — «Дюна», Джо Волкер;

«Найкраща робота художника-постановника» — «Дюна»;

«Найкраща операторська робота» — Ґреґ Фрейзер, «Дюна»;

«Найкращі візуальні ефекти» — «Дюна».

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