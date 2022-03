У ніч на 28 березня відбулася традиційна церемонія нагородження найпрестижнішою кінопремією «Оскар» 2022 року, яку вручає Кіноакадемія США. Цього року голлівудські зірки підтримали українців та спробували привернути увагу світу до кривавої війни в Україні, яку розв’язала путінська росія.

Щороку гості церемонії привертають увагу світу до якоїсь події. Цього року ― це війна в Україні, через яку вони одягли блакитні стрічки на своє вбрання. Агентство ООН у справах біженців роздало артистам стрічки. Крім того, в номінаціях було кілька фільмів, що так чи інакше торкаються теми біженців та війни: «Енканто», «Белфаст», «Дюна», «Три пісні для Беназір» та ін.

Jamie Lee Curtis holds a ribbon supporting refugees as she poses on the red carpet. https://t.co/xxsGSw5oCO #oscars pic.twitter.com/YpysVMcWh5

— ABC News (@ABC) March 27, 2022