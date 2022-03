В ночь на 28 марта прошла традиционная церемония награждения самой престижной кинопремией «Оскар» 2022, которую вручает Киноакадемия США. В этом году голливудские звезды поддержали Украину и попытались привлечь внимание мира к кровавой войне в Украине, которую развязала путинская россия.

Каждый год гости церемонии привлекают внимание мира к какому-нибудь событию. В этом году ― это война в Украине, из-за которой они надели голубые ленты на свои наряды. Агентство ООН по делам беженцев раздало артистам ленточки. Кроме того, в номинациях было несколько фильмов, так или иначе затрагивающих тему беженцев и войны: «Энканто», «Белфаст», «Дюна», «Три песни для Беназир» и др.

Jamie Lee Curtis holds a ribbon supporting refugees as she poses on the red carpet. https://t.co/xxsGSw5oCO #oscars pic.twitter.com/YpysVMcWh5

— ABC News (@ABC) March 27, 2022