В ночь на 28 марта прошла традиционная церемония награждения самой престижной кинопремией «Оскар» 2022, которую вручает Киноакадемия США. В этом году голливудские звезды поддержали Украину и попытались привлечь внимание мира к кровавой войне в Украине, которую развязала путинская россия.

«Оскар» 2022 был посвящен поддержке украинцев

Каждый год гости церемонии привлекают внимание мира к какому-нибудь событию. В этом году ― это война в Украине, из-за которой они надели голубые ленты на свои наряды. Агентство ООН по делам беженцев раздало артистам ленточки. Кроме того, в номинациях было несколько фильмов, так или иначе затрагивающих тему беженцев и войны: «Энканто», «Белфаст», «Дюна», «Три песни для Беназир» и др.

Jamie Lee Curtis holds a ribbon supporting refugees as she poses on the red carpet. https://t.co/xxsGSw5oCO #oscars pic.twitter.com/YpysVMcWh5 — ABC News (@ABC) March 27, 2022

Поддержка от Бенедикта Камбербэтча

Бенедикт Камбербэтч, уже ранее поддержавший Украину и заявивший, что разместит у себя дома наших беженцев, снова выступил с призывом к коллегам и всему миру.

Камбербетч сказал, что недопустимо просто смотреть, как дети прячутся от бомбардировки в театре или как беременные женщины гибнут или травмируются от обстрелов. Он призвал всех помочь в размещении беженцев из Украины. Как известно, уже более 3 миллионов украинцев выехали в Европу, всего почти 11 миллионов украинцев стали беженцами ― переехали в более безопасные области или за границу.

Минута молчания в память погибших в Украине

На середине церемонии награждения «Оскар» 2022 минутой молчания организаторы и гости почтили память жертв путинской войны в Украине. Правда, организаторы называют войну «конфликтом в Украине». О россии во время церемонии не упоминали вообще.

«Мы бы хотели минутой молчания выразить нашу поддержку народу Украины, сейчас переживающему конфликт вторжения и несправедливости в своих собственных границах. Хотя кино для нас является важной возможностью выразить нашу человечность во время конфликта, реальность такова, что миллионы семей в Украине нуждаются в пище, медицинской помощи, чистой воде и экстренных службах. Ресурсов маловато, и мы вместе, как глобальное сообщество, можем сделать больше. Мы просим помочь Украине любым способом. Стоим рядом с Украиной», ― обратились организаторы «Оскара» к миру.

Кто получил награды «Оскар» 2022 года

«Лучший фильм» ― «CODA: В ритме сердца»;

«Лучшая актриса» ― Джессика Честейн, «Глаза Тамми Фэй»;

«Лучший актер» ― Уилл Смит, «Король Ричард»;

«Лучший режиссер» ― Джейн Кэмпион, «В руках пса»;

«Лучший анимационный фильм» ― «Энканто»;

«Лучший адаптированный сценарий» ― Сиан Гидер, «CODA: В ритме сердца»;

«Лучший оригинальный сценарий» ― Кеннет Брана, «Белфаст»;

«Лучший костюм» ― «Круэлла»;

«Лучший грим и прическа» ― «Глаза Тамми Фэй»;

«Лучшая оригинальная песня» ― «No time to die» («007: Не время умирать»);

«Лучший документальный фильм» ― «Лето души»;

«Лучший международный художественный фильм» ― «Сядь за руль моей машины» (Япония);

«Лучшая актриса второго плана» ―Ариана Дебозе, «Вестсайдская история»;

«Лучший актер второго плана» ― Трой Коцур, «CODA: В ритме сердца»;

«Лучший звук» ― «Дюна»;

«Лучший оригинальный саундтрек» ― «Дюна», Ганс Циммер;

«Лучший монтаж фильма» ― «Дюна», Джо Уолкер;

«Лучшая работа художника-постановщика» ― «Дюна»;

«Лучшая операторская работа» ― Грег Фрейзер, «Дюна»;

«Лучшие визуальные эффекты» ― «Дюна».

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