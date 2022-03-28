Награды «Оскар» 2022: Минута молчания из-за войны в Украине и призывы в поддержку украинцев
В ночь на 28 марта прошла традиционная церемония награждения самой престижной кинопремией «Оскар» 2022, которую вручает Киноакадемия США. В этом году голливудские звезды поддержали Украину и попытались привлечь внимание мира к кровавой войне в Украине, которую развязала путинская россия.
«Оскар» 2022 был посвящен поддержке украинцев
Каждый год гости церемонии привлекают внимание мира к какому-нибудь событию. В этом году ― это война в Украине, из-за которой они надели голубые ленты на свои наряды. Агентство ООН по делам беженцев раздало артистам ленточки. Кроме того, в номинациях было несколько фильмов, так или иначе затрагивающих тему беженцев и войны: «Энканто», «Белфаст», «Дюна», «Три песни для Беназир» и др.
Jamie Lee Curtis holds a ribbon supporting refugees as she poses on the red carpet. https://t.co/xxsGSw5oCO #oscars pic.twitter.com/YpysVMcWh5
— ABC News (@ABC) March 27, 2022
Поддержка от Бенедикта Камбербэтча
Бенедикт Камбербэтч, уже ранее поддержавший Украину и заявивший, что разместит у себя дома наших беженцев, снова выступил с призывом к коллегам и всему миру.
Камбербетч сказал, что недопустимо просто смотреть, как дети прячутся от бомбардировки в театре или как беременные женщины гибнут или травмируются от обстрелов. Он призвал всех помочь в размещении беженцев из Украины. Как известно, уже более 3 миллионов украинцев выехали в Европу, всего почти 11 миллионов украинцев стали беженцами ― переехали в более безопасные области или за границу.
Минута молчания в память погибших в Украине
На середине церемонии награждения «Оскар» 2022 минутой молчания организаторы и гости почтили память жертв путинской войны в Украине. Правда, организаторы называют войну «конфликтом в Украине». О россии во время церемонии не упоминали вообще.
«Мы бы хотели минутой молчания выразить нашу поддержку народу Украины, сейчас переживающему конфликт вторжения и несправедливости в своих собственных границах. Хотя кино для нас является важной возможностью выразить нашу человечность во время конфликта, реальность такова, что миллионы семей в Украине нуждаются в пище, медицинской помощи, чистой воде и экстренных службах. Ресурсов маловато, и мы вместе, как глобальное сообщество, можем сделать больше. Мы просим помочь Украине любым способом. Стоим рядом с Украиной», ― обратились организаторы «Оскара» к миру.
#Oscars holds moment of silence in support of Ukraine. https://t.co/1H1Y9jC9bl#oscars pic.twitter.com/eIdWgcGAom
— ABC News (@ABC) March 28, 2022
Кто получил награды «Оскар» 2022 года
- «Лучший фильм» ― «CODA: В ритме сердца»;
- «Лучшая актриса» ― Джессика Честейн, «Глаза Тамми Фэй»;
- «Лучший актер» ― Уилл Смит, «Король Ричард»;
- «Лучший режиссер» ― Джейн Кэмпион, «В руках пса»;
- «Лучший анимационный фильм» ― «Энканто»;
- «Лучший адаптированный сценарий» ― Сиан Гидер, «CODA: В ритме сердца»;
- «Лучший оригинальный сценарий» ― Кеннет Брана, «Белфаст»;
- «Лучший костюм» ― «Круэлла»;
- «Лучший грим и прическа» ― «Глаза Тамми Фэй»;
- «Лучшая оригинальная песня» ― «No time to die» («007: Не время умирать»);
- «Лучший документальный фильм» ― «Лето души»;
- «Лучший международный художественный фильм» ― «Сядь за руль моей машины» (Япония);
- «Лучшая актриса второго плана» ―Ариана Дебозе, «Вестсайдская история»;
- «Лучший актер второго плана» ― Трой Коцур, «CODA: В ритме сердца»;
- «Лучший звук» ― «Дюна»;
- «Лучший оригинальный саундтрек» ― «Дюна», Ганс Циммер;
- «Лучший монтаж фильма» ― «Дюна», Джо Уолкер;
- «Лучшая работа художника-постановщика» ― «Дюна»;
- «Лучшая операторская работа» ― Грег Фрейзер, «Дюна»;
- «Лучшие визуальные эффекты» ― «Дюна».