Новорічні привітання від команди Зважені та щасливі — слова підтримки на 2026 рік

Команда «Зважених та щасливих» привітала українців з Новим роком 2026

Напередодні Нового року команда проєкту «Зважені та щасливі» ділиться щирими словами підтримки та віри в кожного, хто протягом року працював над собою і не здавався. Ведучий та тренери проєкту звернулися до глядачів із теплими новорічними привітаннями — про внутрішню силу, вибір рухатися далі, любов до себе та нові можливості, які принесе 2026 рік.

Привітання з Новим роком від команди «Зважені та щасливі»

Даніель Салем, ведучий проєкту «Зважені та щасливі»:

Новий рік – це не про гучні слова. Це про вибір жити далі і робити своє. І про здатність здійснити те, заради чого ти тут.

Марина Боржемська, тренерка проєкту «Зважені та щасливі»

Друзі, дякую вам за цей рік і за вашу сміливість змінюватися. За кожен крок, навіть коли було непросто. Нехай у новому році буде більше балансу, любові до себе й віри у власні сили. Пам’ятайте: ви вже на правильному шляху.

З Новим роком! Будьте зваженими та по-справжньому щасливими!

Олексій Новіков, тренер проєкту «Зважені та щасливі»

Бажаю, щоб 2026 рік став для вас роком нових можливостей, великих звершень, особистих перемог та надійних друзів!

