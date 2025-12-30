Проєкти
Команда «Зважених та щасливих» привітала українців з Новим роком 2026

30.12.2025

Напередодні Нового року команда проєкту «Зважені та щасливі» ділиться щирими словами підтримки та віри в кожного, хто протягом року працював над собою і не здавався. Ведучий та тренери проєкту звернулися до глядачів із теплими новорічними привітаннями — про внутрішню силу, вибір рухатися далі, любов до себе та нові можливості, які принесе 2026 рік. 

Новорічні привітання від команди Зважені та щасливі — слова підтримки на 2026 рік

Привітання з Новим роком від команди «Зважені та щасливі»

Даніель Салем, ведучий проєкту «Зважені та щасливі»:

Новий рік – це не про гучні слова. Це про вибір жити далі і робити своє. І про здатність здійснити те, заради чого ти тут.

Новорічні привітання від команди Зважені та щасливі — слова підтримки на 2026 рік

Марина Боржемська, тренерка проєкту «Зважені та щасливі»

Друзі, дякую вам за цей рік і за вашу сміливість змінюватися. За кожен крок, навіть коли було непросто. Нехай у новому році буде більше балансу, любові до себе й віри у власні сили. Пам’ятайте: ви вже на правильному шляху. 

З Новим роком! Будьте зваженими та по-справжньому щасливими!

Марина Боржемська

Олексій Новіков, тренер проєкту «Зважені та щасливі»

Бажаю, щоб 2026 рік став для вас роком нових можливостей, великих звершень, особистих перемог та надійних друзів!

Олексій Новіков

Читайте також
