Роздільне харчування: основні принципи

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Роздільне харчування: що це і основні принципи

21.07.2023

Роздільне харчування не вимагає обмежування себе в улюблених продуктах, однак передбачає грамотний підхід до їх поєднання – залежно від складу і швидкості засвоєння. Це зменшує навантаження на шлунок і дозволяє організму налаштуватися на кожен поживний елемент. У чому користь і як правильно харчуватися роздільно, розказали дієтологи проекту «Зважені та щасливі»-9

раздельное питание

Головне правило системи роздільного харчування – не поєднувати під час прийому їжі вуглеводи з білками і кислими фруктами. Справа в тому, що кожній органічній речовині потрібне певне середовище для повноцінного засвоєння – кисле або лужне. Якщо вживати білки і вуглеводи разом, процес травлення сповільнюється, що тягне за собою низку не надто приємних наслідків. Як мінімум, проблеми із зайвою вагою та швидкістю метаболізму.

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Так, навіть звичайне яблуко, з’їдене після апетитного стейка, істотно збільшить навантаження на підшлункову залозу і стане причиною порушення обмінних процесів. Кислий фрукт, що вживається натщесерце, перетравлюється протягом 15–20 хвилин. А ось якщо перекусити ним після м’ясної страви – це призведе до затримки їжі в шлунку, бродіння та значно погіршить засвоєння білка. У підсумку обидва продукти надійдуть до кишечника погано перетравленими, а їх поживна цінність значно знизиться. Уникнути всіх цих проблем дуже просто – спробуйте дотримуватися принципів роздільного харчування.

Основні принципи роздільного харчування

Система базується на двох правилах – вживати лише сумісні продукти під час одного прийому їжі та витримувати перерву між вживанням різних продуктів (2 години).

раздельное питание

Не рекомендовано поєднувати в одному прийомі їжі:

  • вуглеводи та кислі фрукти
  • вуглеводи та білки
  • два білкові продукти
  • жири та білки
  • кислі фрукти та білки
  • продукти, що містять цукор та крохмаль
  • кавун або диню й інші продукти
  • молоко та інші продукти.

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Не надасть ніякої користі й вживання будь-якої рідини під час їжі: вода забирає частину шлункового соку, що несприятливо позначається на травленні. Однак є кілька нейтральних продуктів, які можна без шкоди поєднувати з будь-якими іншими. До них належать:

еда в банке

  • жирний кисломолочний сир;
  • твердий сир;
  • вершкове масло;
  • свіжі овочі та зелень;
  • сухофрукти.

Якщо для вас переваги роздільного харчування очевидні, можете випробувати систему на собі. Головне, не забувати прислухатися до організму, а ще краще – попередньо проконсультуватися з лікарем.

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