День вишитої сорочки 2022: зірки СТБ привітали українців та показали свої вишиванки

Всесвітній День вишиванки відзначається кожного року в третій четвер травня – цьогоріч святкування припадає на 19 травня. Головне на цьому святі – вишивана сорочка – унікальний витвір українського народу, що став справжнім символом самоідентифікації українців. Зірки телеканалу СТБ привітали українців з Днем вишиванки. Подробиці – далі в матеріалі.

Сергій Костира («Один за всіх»):

«Вишиванка — це наш генетичний код, оберіг, наша гордість. Символ нашої невмирущої культури та автентичності. Пишаюся тим, що я українець, нащадок нескореного народу. Пишаюсь, що маю честь гордо носити вишиванку. Слава Україні!»

Григорій Решетник, ведучий проєктів «Холостяк», «Холостячка», «Україна має талант», «Неймовірна правда про українців»:

«Від щирого серця вітаю українців з Днем вишиванки. Це день єднання, миру і злагоди. Яка ми талановита нація! Яка у нас культура! Які співи і музика! Ми — єдині, незалежні, найкращі і вільні. І так буде завжди».

Надія Матвєєва, ведуча проєктів «Все буде добре. Надійні поради», «Неймовірна правда про українців», «Щасливі за сім днів»:

«Все, що об’єднує українців, наразі дуже важливе, бо допомагає нам перемагати. Вишиванка є таким символом єдності та краси нації. З Днем вишиванки і разом до перемоги!»

Марина Боржемська, ведуча проєкту «Щасливі за сім днів» на СТБ:

«Першу вишиванку мені передала мама від бабусі. Вона сама її вишивала, і це найкращий та найзворушливіший подарунок. А я її передала своїй молодшій сестрі. Це чудова традиція, яку мають продовжити наші діти».

Злата Огнєвіч, співачка, екс-Холостячка:

«Зараз, коли Україна сильна духом, як ніколи раніше, я хочу побажати кожному з нас зберегти це відчуття. Передати його нащадкам і бути з Україною в серці».

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