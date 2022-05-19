День вишиванки 2022: Ведучі МастерШеф. Битва сезонів привітали українців та показали свої вишиванки

Щорічно 19 травня відзначається День вишиванки – свято традиційного українського одягу. Вишиванка – це предмет гордості українців. Це традиція, яка передавалася з покоління в покоління, попри численні утиски української культури. Судді шоу «МастерШеф. Битва сезонів» привітали українців з Днем вишиванки.

Ектор Хіменес-Браво, суддя проєкту «МастерШеф»:

«Україна влучила в моє серце 2006 року, а з 2009-го стала моїм домом. Тут я на своєму місці. Тут моя душа у спокої та любові, навіть сьогодні, в ці буремні часи. Тут я бачу своє щасливе майбутнє.

Український характер — він у всьому: в їжі, музиці, святах, одязі. Навіть гімн України просочений прагненням до свободи і незалежності. Неймовірно красиві традиції з глибоким історичним сенсом. Бережіть їх, будь ласка, передавайте дітям, щоб вони зберігали код сильної та могутньої непереможної нації.

Дуже поважаю українські традиції та культуру. Вдягати вишиванку – завжди свято для мене і велика відповідальність. Переконаний, що зовсім скоро вдягну її з особливої нагоди – у день нашої перемоги над рашистами! Слава Україні!»

Ольга Мартиновська, суддя проєкту «МастерШеф»:

Зараз вишиванка, як ніколи, символізує нашу єдність, силу та свободу. З гордістю вдягаю її у різних куточках світу. Зі святом, мої хороші! Слава Україні та нашим Героям!

Володимир Ярославський, суддя проєкту «МастерШеф»:

«Вишиванка – зараз для мене це символ єдності та сили нас, українців! Зі святом!»

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