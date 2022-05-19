19 травня в усьому світі святкують День вишиванки. Український національний одяг вразив жителів багатьох країн світу, а українці, які лишали Батьківщину, несли любов до вишиванки разом із собою до нових країн. Вишивка на українській сорочці унікальна для кожного району, області, а часто навіть для містечка чи села. На День вишиванки прийнято шанувати цю унікальну частину української культури, й актори СТБ розказали про свої традиції святкування та привітали українців.

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Олена Лавренюк, шоуранерка та зірка серіалу «Кава з кардамоном»:

Тепер ми, українці, як ніколи відчуваємо свою ідентифікацію. Мова, культура і наші традиції ― це те, що ми маємо зберегти і передавати дітям. Вишиванка вже давно стала популярною в усьому світі, і у мене їх дуже багато. Від старовинних, які ще носили мої прабабусі, до сучасних ― від наших українських дизайнерів.

Тарас Цимбалюк, актор найгучніших серіалів СТБ «Кріпосна», «Спіймати Кайдаша», «Кава з кардамоном»:

Зараз час, коли варто перезавантажити свою свідомість. Час зрозуміти, що кожен символ України потребує величезної уваги всіх жителів нашої прекрасної країни! Це стосується і нашої вишиванки як символу українського народу. Це велике свято, до якого потрібно поставитися дуже серйозно. Серйозніше, ніж минулого року, так точно. Слава Україні!

Анна Сагайдачна, зірка легендарної костюмованої драми «Кріпосна»:

Я невимовно щаслива, що українська культура нині звучить настільки ультрасучасно, що її відчуває увесь цивілізований світ. Українці — це люди майбутнього!

Наталка Денисенко, зірка легендарної костюмованої драми «Кріпосна»:

Хочу привітати всіх українців із Днем вишиванки! Для мене це дійсно велике свято. Сьогодні я обов’язково вдягну вишиту сорочку, яку вишивала в молодості моя мама, а шила бабуся. Цій сорочці 40 років! Під цю сорочку в мене одягнена копія старовинного дукача Чернігівської області.

Нам обов’язково треба зберігати цю традицію. Адже такого унікального і красивого одягу немає більше ніде у світі. Треба цінувати і зберігати традиції, передавати їх із покоління в покоління. Давайте популяризувати вишиванку не тільки серед українців, а і за кордоном. Адже це неймовірна сила і краса наших предків.

Анна Сердюк, головна героїня серіалу «Колір пристрасті»:

Мої дорогі українці! Вітаю нас із Днем вишиванки! Адже вишита сорочка — це наш унікальний оберіг і своєрідний код нашої нації!

Пишаюся тим, що мої прабабусі й бабусі вишивали сорочки, рушники, картини, вкладаючи в них частку своєї душі. Я неймовірно щаслива, що також маю можливість продовжувати споконвічні традиції створення та носіння етнічного вишитого українського одягу!

Наразі ми, українці, проходимо складний тернистий шлях нашої національної ідентифікації. На жаль, через невимовний біль, втрати, тугу… І в той же час відчайдушну боротьбу і непохитну віру в нашу перемогу! Попри все ми об’єднуємось, стаємо більш свідомими і все більше розуміємо глибинну цінність нашої культури!

Я пишаюсь тим, що я українка! Я вірю в наш прекрасний народ і нашу державу! Адже наша ДНК вишита хрестиком. Слава Україні!

Анастасія Цимбалару та Григорій Бакланов, подружжя акторів українських серіалів та кіно:

Вишиванка — це те, що нас єднає. Що робить нас однією великою родиною. Це те, що передається з покоління у покоління. Ми завжди цінуємо традиції та водночас не стоїмо на місці, бо були й будемо сучасною країною та народом.

Поєднуйте нашу історію і сучасність, одягайте вишиванку не тільки у свята, а й у повсякденному житті, бо вона пасує до будь чого. А першим, хто поєднав українську вишиванку з буденним одягом (а саме з піджаком), став Іван Франко. При нагоді зверніть увагу на 20-гривневу купюру.

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