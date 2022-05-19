В Україні та у світі 19 травня святкують День вишиванки ― унікальну частину нашої культури. Вишивка на сорочках унікальна для кожної області, містечка та села України, а традиція вишивати сорочку передається із покоління в покоління. Сьогодні як ніколи збереження цієї традиції важливе для української культури. Про День вишиванки розповіли ведучі «Вікна-новини» на СТБ.

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Тетяна Висоцька, ведуча проєктів «Вікна-новини» та «Таємниці ДНК»:

По-перше, це красиво. По-друге, це важливо. Вишиванка давно стала «Таємницею нашого ДНК», самоідентичності та національної естетики. Я нескромно, але щиро пишаюся, що вишила собі гладдю та бісером дві вишиванки. Тепер планую замахнутися на вишивання сукні в стилі бохо, це так красивенно, що ніяк не можу обрати модель ― зараз у продажу є заготовки, на яких можна вишивати. Так що на мене чекають великі справи!

Яна Брензей, ведуча «Вікна-новини»:

Після перемоги Kalush Orchestra на Євробаченні український філософ Володимир Єрмоленко, як на мене, дуже влучно зазначив: ця перемога ― знак унікальних процесів в українській культурі, в якій немає суперечностей між минулим та майбутнім, традицією і модерністю. Думаю, в цьому криється і причина нашої любові до вишиванок. Вони поєднують нас із предками, але водночас і з сучасниками ― вишиті візерунки страшенно стильні, погодьтеся. На відміну від сусіда-агресора, який впивається культом вигаданої традиції, наша традиція ― жива і природня, її не треба нав‘язувати, люди самі до неї тягнуться. Вона ― міцне коріння, яке живить розкішне дерево. Дерево, яке точно переживе роз‘їдену комахами підсохлу берізку.

Орест Дрималовський, ведучий «Вікна-новини»:

Про вишиванку часто пишуть, що це наш код нації, наш головний символ. Наша ідентичність, краса і сила. Те, що вирізняє нас серед інших. За вишиванкою можна впізнати, звідки вона — з Косова, Галичини, Слобожанщини або ж Донбасу. Українського Донбасу. Це все правда. Але вишиванка — це ще й надто красиво! Вона — як свято. Одягаєш — і усміхаєшся. Світишся. Обожнюю!

Ольга Кучер, ведуча «Вікна-новини»:

Мені подобається, що колись формальний День вишиванки перетворився на справжнє національне свято. Без присмаку «шароварщини», а з посилом ― «це наша культура і вона вшита на генетичному рівні». Мені так прикро, що моя мама не встигла вишити мені сорочку, але я обов’язково вишию її для своєї доньки. А Софійчина прабабуся Галина ще й пообіцяла їй дві сукні ― одну на зараз, а іншу ― на 18 років. І це чудова традиція, яку, я сподіваюся, моя донька зможе продовжити, передавши цей національний одяг своїм дітям.

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