Рубрика Херсонські Голоси від ведучої СТБ Тетяни Висоцької – нова історія

У своїх соцмережах ведуча Вікна-новини на СТБ Тетяна Висоцька започаткувала рубрику #ХерсонськіГолоси: у ній вона розказуватиме історії українців із Херсону, які їй надсилають в особисті повідомлення. Докладніше — у матеріалі на STB.UA

На своїх сторінках у соцмережах ведуча вже поділилася другою історією українця з окупованого Херсону.

Більше на тему: Рубрика #ХерсонськіГолоси від ведучої СТБ Тетяни Висоцької: У мене чітка позиція – я в себе вдома, хай вони йдуть

«Насамперед я вивіз свою дружину з трьома дітьми з Херсонщини. Сам, як колишній правоохоронець і ветеран АТО, одразу вийшов на своїх і взявся за справу. Говорити, чим конкретно займаюсь, не можу, якщо коротко ― бороню країну від ворога.

Кінець травня… дзвінок від побратима, потрібна допомога! Каже, до мене приходили орки додому, зо три десятки, оточили будинок, мене шукали, дружина говорить, що чоловік на заробітках у Польщі. Пригрозили, що повернуться, дружина в паніці, так як у них донька 14 років. Що пережив мій побратим, годі й уявити… Я прийняв рішення допомогти вивезти його родину.

Аня (ім‘я мною змінене, ― Тетяна Висоцька), так звати дружину мого побратима, мені повідомила ― транспорту, який може їх вивезти, не може знайти. Її друзі бояться з ними їхати. Я їх називаю «небезпечні друзі». Але мені вдалося знайти авто. За годину воно стояло біля їх будинку. Є в мене друзі, які возять людей в окупації. За дві години вони були в певному місці, їх зустрів мій товариш, староста іншого села. Перехід на підконтрольну сторону назначили на 7.00 ранку. Наступного дня ми здійснили перехід через річку Дніпро до селища N Дніпропетровської області.

Дуже переживала Аня за дітей, бо за тиждень до цього обстріляли човен із людьми, були жертви й поранені. Прибувши на місце, їх чекали волонтери, які доправили родину до Кривого Рогу, а звідти вже до Львова. Аня зараз волонтерка при одній із церков, допомагає таким як вона!

Так само допоміг перевезти молоду жінку з немовлям, чотири місяці дитинці. Місяць тому її чоловік загинув у Луганській області… Я відмовився від грошей, які вона мені пропонувала. І жінка спитала, чому я відмовляюсь. Я потім відповідь знайшов… тому, що мені багато людей допомогли врятувати дружину!!! Я допомагаю іншим, щоб віддячити за допомогу мені. Два роки ми боролися з підступним раком молочних залоз, остання хімія була 23 лютого! Ми встигли! Недавно жінка пройшла обстеження, вона здорова! Оговтується і зміцнює підірване здоров‘я.

Тепер у мене лише один фронт, і тут ми теж переможемо!».