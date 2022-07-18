Рубрика Херсонские Голоса от ведущей СТБ Татьяны Высоцкой – новая история

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Рубрика #ХерсонскиеГолоса от ведущей СТБ Татьяны Высоцкой: «Ко мне приходили орки домой, три десятка, окружили дом, меня искали»

18.07.2022

В своих соцсетях ведущая программы «Вікна-новини» на СТБ Татьяна Высоцкая начала рубрику #ХерсонскиеГолоса: в ней она будет рассказывать истории украинцев из Херсона, которые ей присылают в личные сообщения. Подробнее — в материале на STB.UA.

Херсонські голоси - історія 2

На своих страницах в соцсетях ведущая уже поделилась второй историей украинца из оккупированного Херсона.

«Итак, продолжаем цикл историй с оккупированных территорий. Этот рассказ – о выезде, причем со стороны организатора», – пишет Таня Высоцкая.

Больше по теме: Рубрика #ХерсонскиеГолоса от ведущей СТБ Татьяны Высоцкой: У меня четкая позиция ― я у себя дома, пусть они уходят

«Прежде всего, я вывез свою жену с тремя детьми из Херсона. Сам, как бывший правоохранитель и ветеран АТО, сразу вышел на своих и принялся за дело. Говорить, чем конкретно занимаюсь, не могу, если коротко ― защищаю страну от врага.

Конец мая… звонок от собрата, нужна помощь! Говорит, ко мне приходили орки домой, три десятка, окружили дом, меня искали, жена говорит, что муж на заработках в Польше. Пригрозили, что вернутся, жена в панике, так как у них дочь 14 лет. Что пережил мой собрат, не представляю… Я принял решение помочь вывезти его семью.

Аня (имя мной изменено, ― Татьяна Высоцкая), так зовут жену моего собрата, мне сообщила ― транспорта, который может их вывезти, не может найти. Ее друзья боятся с ними уезжать. Я их называю «опасные друзья». Но мне удалось найти машину. Через час она стояла у их дома. Есть у меня друзья, которые вывозят людей из оккупации. Через два часа они были в определенном месте, их встретил мой товарищ, староста другой деревни. Переход на подконтрольную сторону был назначен на 7:00 утра. На следующий день мы совершили переход через реку Днепр в поселок N Днепропетровской области.

Очень переживала Аня за детей, потому что за неделю до этого обстреляли лодку с людьми, были жертвы и раненые. Прибыв на место, их ждали волонтеры, доставившие семью в Кривой Рог, а оттуда уже во Львов. Аня сейчас волонтер при одной из церквей, помогает таким как она!

Так же помог перевезти молодую женщину с младенцем, четыре месяца малышке. Месяц тому назад ее муж погиб в Луганской области… Я отказался от денег, которые она мне предлагала. И женщина спросила, почему я отказываюсь. Я потом ответ нашёл… потому, что мне многие помогли спасти жену!!! Я помогаю другим, чтобы отблагодарить за помощь мне. Два года мы боролись с коварным раком молочных желез, последняя химия была 23 февраля! Мы успели! Недавно жена прошла обследование, она здорова! Оправляется и укрепляет подорванное здоровье.

Теперь у меня только один фронт, и здесь мы тоже победим!».

Если у вас есть истории личные или близких, которые должно узнать как можно больше украинцев, пишите Татьяне в личные сообщения в соцсетях.

Инстаграм: https://www.instagram.com/t.vysotska/

Фейсбук: https://www.facebook.com/profile.php?id=100000474422312

Конфиденциальность гарантирована!

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