Рубрика Херсонские Голоса от ведущей СТБ Татьяны Высоцкой

Рубрика #ХерсонскиеГолоса от ведущей СТБ Татьяны Высоцкой: У меня четкая позиция – я у себя дома, пусть они уходят

В своих соцсетях ведущая программы «Вікна-новини» на СТБ Татьяна Высоцкая начала рубрику #ХерсонскиеГолоса: в ней она будет рассказывать истории украинцев из Херсона, которые ей отправляют в личные сообщения. Больше читайте в материале STB.UA.

«Я решила минимально вмешиваться в рассказы людей, потому что так лучше чувствуются эмоции. Напоминаю, это будет цикл рассказов моих земляков из оккупации или путь из нее. Чтобы люди на оккупированных территориях не чувствовали себя брошенными, а их истории и надежды звучали среди других украинцев вслух. Украина вас слышит и очень сочувствует. Мы рядом, как ни странно это сейчас звучит, потому что #ХерсонцеУкраина», – пишет Таня Высоцкая.

На своих страницах ведущая поделилась первой историей украинки из оккупированного Херсона.

«Утро 24 февраля это был шок – как страшный сон, танки едут по моей улице мимо окна. Я даже не отошла от оконного стекла, так зацепило, когда увидела, что один из них стреляет в дом напротив и там взрывается.

Вечером мужчина-дальнобойщик должен был отправляться в рейс. Вместо этого потянулись дни закупок продуктов. Две недели он бегал все скупал мешками и мясо килограммами, а я не выходила из дома и ничего не ела. Была какая-то апатия, даже страха не было. Была какая-то брезгливость и чувство грязи. Потом я поняла, что достаточно сидеть, нужно что-то делать. Начали вспоминать, что умеем лучше всего, занялись копченостями и домашними колбасами. Да мы попали на рынок. Было приятно, когда людям нравились наши “вкусняхи”. Потом стало жарко и я решила сменить товар. Думала, чего нет на рынке – первой необходимости!

Утро на рынке начинается с политинформации, у кого что произошло в деревне. Чернобаевка, Степановка, Станислав, Высунцы, Дарьевка и так далее – люди привозили миску с обломками ракеты. Выбитые стекла и двери люди не ставят, говорят, нет смысла, чуть ли не ежедневно прилеты.

Видела, как летит ракета на Николаев. А женщина у нас чудаковатая такая стоит и спрашивает у солдат – что это? А они ей – ваши вас обстреливают. Ага, наши из Олешек.

Солдат очень много на рынке, затариваются продуктами и алкоголем. Такие сумки тянут, и пиво паками 2-литровыми, и водку 5-литровыми баклагами (это те, что днровцы). Все, что происходит в городе, видно по выручке. Были деньги – хорошая выручка, не могут снять с карты, обналичить – плохой. Страшно, что люди уже не верят, что нас вернут назад.

Страшно, что старики наши смотрят ТВ и такой бред несут, что я как-то попросила старушку отойти от меня, потому что будет горе. Она мне сказала, что нас бомбят николаевцы, потому что мы под русскими и у нас все хорошо, и они нам завидуют и бомбят. И еще заставляют говорить на украинском (сама героиня этого материала русскоязычная и написала мне тоже на русском – Татьяна Высоцкая) и каждый день носить вышиванки. Говорит, “бедные ребята”, им выдали зарплату гривнами, а им надо же домой рубли отправить. Я думала, я ее разорву за «ребят».

Ездила мимо Сиреневого парка, это жесть, поломанные деревья, следы обстрела (там героически погибли несколько десятков парней Херсонской терробороны — Татьяна Высоцкая), просто хочется выть, столько ребят полегло наших. Вот так и живем.

Отжимают бизнес у людей, говорят, выходите, здесь ничего вашего нет. Закрыли нашу почту, потому что отказалась с ними работать. Постоянно что-то пылает. На взрывы уже не реагируем, задолбали, перевернулись и дальше спим. Муж говорит, а раньше бы сидели в ванной с котами и продуктовым чемоданом. Уезжать мы и не собирались. У меня четкая позиция – я у себя дома, пусть они уходят».

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Если у вас есть истории личная или близких, которую должно узнать как можно больше украинцев, пишите Татьяне в личные сообщения в соцсетях.

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