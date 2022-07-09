Егор Крутоголов: эксклюзив о «Дизель Студио», войне, Киме и болезни сына

В эту субботу, 9 июля, в 9:30 в эфире и на официальном Youtube-канале СТБ вышел седьмой выпуск проекта «Як ти?» с Григорием Решетником. Откровенно о личном и наболевшем на этот раз рассказал актер, шоумен, телеведущий, художественный руководитель «Дизель Студио» Егор Крутоголов. Как он спасался от обстрелов? Зачем звонил по телефону главе Николаевской ОВА Виталию Киму? Почему родной сын попал в реанимацию за границей? И как сейчас он относится к друзьям из России?

О том, где и как семью Крутоголовых застала война

В преддверии войны мой сын Лев вместе с мамой были на соревнованиях по картингу в Италии. Лев попал в аварию – лежал в больнице 12 дней. Их выпустили 22 февраля из госпиталя, а 23 мы снимали концерт во Дворце Украины. После этого в 12 ночи я уехал в Жуляны встречать Катю с Левой. Мы приехали домой, только закрыли глаза и услышали взрыв. Я чувствовал себя беспомощным. Я не знал, что делать, я не готовился к войне. В первый день я думал: все, нам крышка! Ехать? Куда? Есть ли вообще в Украине безопасное место? Потому мы и решили остаться дома.

Вертолеты и истребители пролетали над нашим домом и это было очень страшно! Были прилеты ракет недалеко от нас (семья живет под Киевом, прим. ред). Максиму мы не говорили, что началась война. А Льву сказали, однако ему эмоционально было сложно и тяжело морально. Постоянно мониторил телеграмм-каналы. Катю (Жена Егора – Прим. Ред) очень трясло, она плакала.

Жена спрашивала: «А что должно произойти, чтобы мы уже куда-то уехали?» Но мы все время оставались дома. Почему? Потому что поверил в ВСУ! Я смотрю, что мы еще стоим, держимся, что нас еще не увлекли, и наши начали насыпать оркам! Это очень классно!

Мы – счастливчики, потому что орки до нас не дошли. Им осталось всего-навсего 9 км. Я предлагал Кате вывезти ее с детьми. Она сказала: «Или мы с тобой, или нет!» Она не хотела, чтобы семья раскололась.

О том, как помогает ВСУ и о знакомстве с Кимом

Поначалу у меня была идея помочь Николаеву. Я позвонил по телефону Виталию Киму. К тому моменту я не был с ним знаком. Я спросил: «Чем мы можем помочь?» Он сказал коротко – “Машинами. Нужны любые, и анти дрон”. Пока мы нашли эту штуку в Канаде, и заказали, это было немного долго. Она стоит 70 тыс. дол. Мы собрали половину средств, а половину предоставила наша студия. Я очень благодарен, что партнеры разделяют мою любовь к Николаеву. Я сначала посмотрел на Притулу, и понял: Егор – давай! Тебя тоже узнают на улицах, у тебя получится!

Мы уже передали ВСУ более 20 машин. Но решили пойти еще шире – организовали фонд Дизель. Наш николаевский эмигрант в Италии нашел списанные инкассаторские бусы (42 шт) и они бронированы. Потому мы и делаем большой проект! Наша главная идея – миллион евро для ВСУ. Мы собираемся это делать разными способами: концертами в Европе, возможно, в Америке, будем привлекать разных инвесторов, очень хочется помочь Украине.

О коллегах из Дизеля, родившихся в России и Беларуси

Они были здесь, когда началось полномасштабное вторжение. Актеры «Дизель Студио» записали видео, в котором рассказали, что это не вторжение, а настоящая война россии против Украины. Назвали вещи своими именами. Люди сейчас очень подозрительно относятся к “хорошим русским”, но это – мои друзья. Они имеют нормальную позицию и любовь к Украине и украинским людям. Это очень важно! Что касается Жени Никишина, здесь сложнее, потому что его семья в России. Он вернулся в Магнитогорск и сейчас мы почти не общаемся, потому что, вероятно, их тоже прослушивают.

А о наших белорусах уже сложно сказать, что они белорусы. Танкович уже щебечет по-украински! (Смеется, прим. ред). Женя Сморигин в одном проекте уже говорит (его персонаж, Прим. Ред) на украинском. Что касается Маруси Грицук, то она попала в оккупацию под Киевом. 17 дней она с семьей просидела без связи и света. На 17-й день ее муж белорус договорился ее забрать. За ней приехал танк и ее забрал. Ее муж – артист. Просто хотел спасти свою жену, потому что мы не могли помочь… Они очень сильно рисковали…

О друзьях из Москвы

Ко мне позвонил и извинился только один друг. А родственники супруги, живущие в Санкт-Петербурге, не понимают нас. Они не верят в то, что мы им говорим, но верят в то, что им показывают. Я хочу, чтобы россияне от нас отстали. Всей нацией, всей россией и закрылись в своем коконе. Без нас. Мы будем жить со всем миром!

На какие средства сейчас живет Егор Крутоголов

Мы сейчас живем из средств, которые я откладывал в мирной жизни. Вера в ВСУ и нашу победу говорят мне о том, что нужно подождать, и мы снова вернемся к своему любимому делу: концерты, кино, съемки и т.д. Думаю, что спрос на украинское будет только увеличиваться.

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