Проекты
Танці. World of Dance
Танці. World of Dance
 Холостяк
Холостяк
 МастерШеф
МастерШеф
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Як ти
Як ти
 Коли ми вдома
Коли ми вдома
 Детектор брехні
Детектор брехні
 Щасливі за сім днів
Щасливі за сім днів
 Прокинься з Ектором
Прокинься з Ектором
 Сериалы
Сериалы
Все проекты
ua
Як ти

О беглых депутатах, потере отца и личной жизни: героем «Як ти?» станет Жан Беленюк

23.12.2022

В эту субботу, 24 декабря, в 10:10 в проекте СТБ «Як ти?» с Григорием Решетником откровенно о жизни в реалиях войны расскажет народный избранник и олимпийский чемпион – Жан Беленюк, отныне борющийся не только на ковре, но и против вражеской пропаганды. В большом эксклюзивном интервью Беленюк расскажет о личной жизни, поделится эмоциональными воспоминаниями о потере отца, взаимоотношениях с мамой и родственниками из Руанды.

Героем проекта Як ти? станет Жан Беленюк

Жан Беленюк родился в Киеве. Мама – украинка, а папа – из Руанды. Родители познакомились в киевском авиационном университете, однако со временем их дороги разошлись.

В детстве цвет кожи Жана часто являлся поводом для насмешек. Но это только закалило парня и научило владеть собой. Эти качества пригодились и в профессиональном спорте. В 23 года Жан выиграл первый чемпионат Европы по греко-римской борьбе и бронзу чемпионата мира. После чего дважды становился чемпионом мира – серебряным и золотым призером Олимпийских игр.

С 2019 года Жан еще и беспартийный депутат Верховной Рады. Уже много лет входит в списки самых желанных украинских холостяков. Но действительно ли сердце его свободно?

Більше на тему: Між нами є платонічна любов: Ольга Мартиновська про стосунки з Ярославським у проєкті «Як ти?»

Кроме этого, спортсмен расскажет о готовности идти защищать страну на поле боя, беглых депутатах, подкупах и подставы со стороны россии в спорте.

«Русские олигархи готовы на все, начиная от подкупа судей, заканчивая подбрасыванием допинга нашим спортсменам», – скажет Жан Беленюк.

Смотрите новый выпуск «Як ти?» с Григорием Решетником 24 декабря в 10:10 на СТБ.

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также
Героем проекта Як ти? станет Жан Беленюк
Як ти

О бывшем женихе, отношениях с директором и новых хитах: героиней «Як ти?» станет певица KOLA

 Героем проекта Як ти? станет Жан Беленюк
Як ти

Между нами есть платоническая любовь: Ольга Мартыновская об отношениях с Ярославским в проекте «Як ти?»

 Героем проекта Як ти? станет Жан Беленюк
Як ти

О Тиндере, отношениях с Ярославским и родственниках из россии: гостьей «Як ти?» станет Ольга Мартыновская

 Героем проекта Як ти? станет Жан Беленюк
Як ти

Этот ребенок меня спас: Светлана Тарабарова о третьей беременности в проекте «Як ти?» с Григорием Решетником

 Героем проекта Як ти? станет Жан Беленюк
Як ти

О родителях в оккупации, Тодоренко и третьей беременности: героиней «Як ти?» станет Светлана Тарабарова

 Героем проекта Як ти? станет Жан Беленюк
Як ти

О 27 часах в окопе, контузии и страхе: откровенные признания Даниэля Салема в проекте «Як ти?» с Григорием Решетником
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить