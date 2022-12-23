О беглых депутатах, потере отца и личной жизни: героем «Як ти?» станет Жан Беленюк

В эту субботу, 24 декабря, в 10:10 в проекте СТБ «Як ти?» с Григорием Решетником откровенно о жизни в реалиях войны расскажет народный избранник и олимпийский чемпион – Жан Беленюк, отныне борющийся не только на ковре, но и против вражеской пропаганды. В большом эксклюзивном интервью Беленюк расскажет о личной жизни, поделится эмоциональными воспоминаниями о потере отца, взаимоотношениях с мамой и родственниками из Руанды.

Жан Беленюк родился в Киеве. Мама – украинка, а папа – из Руанды. Родители познакомились в киевском авиационном университете, однако со временем их дороги разошлись.

В детстве цвет кожи Жана часто являлся поводом для насмешек. Но это только закалило парня и научило владеть собой. Эти качества пригодились и в профессиональном спорте. В 23 года Жан выиграл первый чемпионат Европы по греко-римской борьбе и бронзу чемпионата мира. После чего дважды становился чемпионом мира – серебряным и золотым призером Олимпийских игр.

С 2019 года Жан еще и беспартийный депутат Верховной Рады. Уже много лет входит в списки самых желанных украинских холостяков. Но действительно ли сердце его свободно?

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Кроме этого, спортсмен расскажет о готовности идти защищать страну на поле боя, беглых депутатах, подкупах и подставы со стороны россии в спорте.

«Русские олигархи готовы на все, начиная от подкупа судей, заканчивая подбрасыванием допинга нашим спортсменам», – скажет Жан Беленюк.

Смотрите новый выпуск «Як ти?» с Григорием Решетником 24 декабря в 10:10 на СТБ.

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