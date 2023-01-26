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Як ти

Вздрогнул весь дом: ведущий «Свобода слова» Вадим Карпьяк о попадании снаряда в дом в Буче

26.01.2023

В прошлую субботу гостем проекта СТБ «Як ти?» с Григорием Решетником стал украинский журналист, ведущий ток-шоу «Свобода слова» на телеканале ICTV, а также марафона «Єдині новини» – Вадим Карпьяк. Об эвакуации отца из Бучи, попадании снаряда в дом и работе во время войны – далее в материале.

Вадим Карпьяк о попадании снаряда в дом в Буче

В первый день полномасштабной войны Вадим Карпьяк уехал на работу. В это время отец жены находился в Буче.

«Он на 25 февраля имел билеты в Херсон. Но уже невозможно было выбраться из Бучи. Он жил там. Держать контакт удавалось через соседа – ежедневно утром связываться. Он находил точку, где ловил связь и говорил, что отец жив», – рассказал ведущий.

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К счастью, 11 марта мужчина смог выехать эвакуационным автобусом из Бучи в Киев.

«Жил со мной на работе, спал на раскладушке в офисе «Свободы слова». Я же 24 утром как уехал, так 3 апреля в Бучу только попал со съемочной группой. При этом попросил посмотреть, что там с домом. Дом стоит, но с дыркой в стене.  Прилетел небольшой снаряд на второй этаж. Отец находился дома, на первом этаже. Говорит, дрогнула вся хата. Очень повезло – вопрос 20 см. Прилетел бы правее, это произошел бы пожар. Там ведь деревянная кровать и матрас. А так упало на ламинат, что спасло», – поделился Карпяк.

Смотрите полное интервью с Вадимом Карпьяком.

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