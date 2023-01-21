Выпуск 26 | 21.01.2023 | Сезон 1

Смотрите онлайн проект Як ти? 26 выпуск от 21.01.2023 – журналист и телеведущий Вадим Карпьяк расскажет, как изменилась его жизнь после 24 февраля 2022 года.

С первыми взрывами вблизи Бучи Вадим Карпьяк эвакуировал свою семью в Коломыю, а затем в Великобританию и сразу уехал на работу. В 26 выпуске проекта Як ти? от 21.01.2023 журналист поделился: с 24 февраля он поселился на работе, и только 3 апреля ему впервые удалось приехать в Бучу, где сейчас проживает. Уцелел ли его дом? Заходили ли орки к нему домой? Как родственникам Вадима удалось пережить оккупацию в Буче? Узнайте прямо сейчас!

У Вадима Карпьяка, его жены Татьяны и детей непростой период – отношения на расстоянии. Как супруги поддерживают общение? Изменилось ли что-нибудь в их отношениях? И как выдержать долгую разлуку? Интервью Вадима Карпьяка покажет подробности – смотрите онлайн проект Як ти? 26 выпуск от 21.01.2023 на СТБ.

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Выпуск Як ти? с Натальей Могилевской