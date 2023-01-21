Проєкти
МастерШеф
МастерШеф
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Неймовірна правда про зірок
Неймовірна правда про зірок
 Як ти
Як ти
 Холостяк
Холостяк
 Коли ми вдома
Коли ми вдома
 Супермама
Супермама
 Танці. World of Dance
Танці. World of Dance
 Детектор брехні
Детектор брехні
 Щасливі за сім днів
Щасливі за сім днів
Всі проєкти
ru
Як ти

Video: Як ти? з Григорієм Решетником дивитись онлайн випуск із Вадимом Карп’яком від 21.01.2023

Дивитись онлайн Як ти з Григорієм Ретешником випуск від 21.01.2023. Інтерв'ю Вадима Карп’яка із Григорієм Решетником у проєкті "Як ти" на СТБ дивитися онлайн
Дивіться також
Як ти? з Григорієм Решетником дивитись онлайн випуск із Вадимом Карп’яком від 21.01.2023
Як ти

Як ти? з Григорієм Решетником випуск 25 від 14.01.2023

 Як ти? з Григорієм Решетником дивитись онлайн випуск із Вадимом Карп’яком від 21.01.2023
Як ти

Як ти? з Григорієм Решетником випуск 24 від 07.01.2023

 Як ти? з Григорієм Решетником дивитись онлайн випуск із Вадимом Карп’яком від 21.01.2023
Як ти

Як ти? з Григорієм Решетником випуск 23 від 24.12.2022

 Як ти? з Григорієм Решетником дивитись онлайн випуск із Вадимом Карп’яком від 21.01.2023
Як ти

Як ти? з Григорієм Решетником випуск 22 від 17.12.2022
Як ти Выпуск 26 Як ти? з Григорієм Решетником випуск 26 від 21.01.2023
Выпуск 26 | 21.01.2023 | Сезон 1

Дивіться онлайн проєкт Як ти? 26 випуск від 21.01.2023 – журналіст і телеведучий Вадим Карп’як розповість, як змінилося його життя після 24 лютого 2022 року.

З першими вибухами поблизу Бучі Вадим Карп’як евакуював свою сім’ю до Коломиї, а згодом до Великої Британії та відразу поїхав на роботу. У 26 випуску проєкту Як ти? від 21.01.2023 журналіст поділився: з 24 лютого він оселився на роботі, і тільки 3 квітня йому вперше вдалося приїхати до Бучі, де зараз проживає. Чи вцілів його будинок? Чи заходили орки до нього додому? Як родичам Вадима вдалося пережити окупацію в Бучі? Дізнайтеся просто зараз!

У Вадима Карп’яка, його дружини Тетяни та дітей непростий період – стосунки на відстані. Як подружжя підтримує спілкування? Чи змінилося щось у їхніх стосунках? І як витримати довгу розлуку? Інтерв’ю Вадима Карп’яка покаже подробиці – дивіться онлайн проєкт Як ти? 26 випуск від 21.01.2023 на СТБ.

Усі випуски Як ти?

Випуск Як ти? із Наталею Могилевською

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати