Выпуск 26 | 21.01.2023 | Сезон 1

Дивіться онлайн проєкт Як ти? 26 випуск від 21.01.2023 – журналіст і телеведучий Вадим Карп’як розповість, як змінилося його життя після 24 лютого 2022 року.

З першими вибухами поблизу Бучі Вадим Карп’як евакуював свою сім’ю до Коломиї, а згодом до Великої Британії та відразу поїхав на роботу. У 26 випуску проєкту Як ти? від 21.01.2023 журналіст поділився: з 24 лютого він оселився на роботі, і тільки 3 квітня йому вперше вдалося приїхати до Бучі, де зараз проживає. Чи вцілів його будинок? Чи заходили орки до нього додому? Як родичам Вадима вдалося пережити окупацію в Бучі? Дізнайтеся просто зараз!

У Вадима Карп’яка, його дружини Тетяни та дітей непростий період – стосунки на відстані. Як подружжя підтримує спілкування? Чи змінилося щось у їхніх стосунках? І як витримати довгу розлуку? Інтерв’ю Вадима Карп’яка покаже подробиці – дивіться онлайн проєкт Як ти? 26 випуск від 21.01.2023 на СТБ.

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Випуск Як ти? із Наталею Могилевською