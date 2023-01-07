Video: Як ти? з Григорієм Решетником дивитись онлайн випуск з Павлом Зібровим від 07.01.2023
Дивіться онлайн проєкт Як ти? 24 випуск від 07.01.2023 на сайті СТБ – не пропустіть відверте інтерв’ю Павла Зіброва.
24 лютого 2022 року в житті народного артиста України, співака та композитора стало переломним моментом. У той ранок Павло Зібров та його родина прокинулися від страшних вибухів. Однак для сім’ї співака початок війни не став несподіванкою. Річ у тім, що дружина Павла Марина за тиждень до початку повномасштабного вторгнення передбачила його! Як? Невже Марина Зіброва має екстрасенсорні здібності? Дізнайтеся подробиці у 24 випуску проєкту Як ти? від 07.01.2023.
У репертуарі Павла Зіброва є хіти, написані російською мовою. Яка їхня доля? І як змінився стиль народного артиста України за період повномасштабної війни? Дивіться онлайн проєкт Як ти? 24 випуск від 07.01.2023 на СТБ – дізнайтеся більше про легенду української естради Павла Зіброва.