Выпуск 24 | 07.01.2023 | Сезон 1

Смотрите онлайн-проект Як ти? 24 выпуск от 07.01.2023 на сайте СТБ – не пропустите откровенное интервью Павла Зиброва.

24 февраля 2022 года в жизни народного артиста Украины, певца и композитора стало переломным моментом. В то утро Павел Зибров и его семья проснулись от страшных взрывов. Однако для семьи певца начало войны не стало неожиданностью. Дело в том, что жена Павла Марина за неделю до начала полномасштабного вторжения предсказала его! Как? Неужели Марина Зиброва обладает экстрасенсорными способностями? Узнайте подробности в 24 выпуске проекта Як ти? от 07.01.2023.

В репертуаре Павла Зиброва есть хиты, написанные на русском языке. Какова их судьба? Как изменился стиль народного артиста Украины за период полномасштабной войны? Смотрите онлайн проект Як ти? 24 выпуск от 07.01.2023 на СТБ – узнайте больше о легенде украинской эстрады Павле Зиброве.

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