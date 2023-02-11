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Video: Як ти? с Григорием Решетником смотреть онлайн выпуск с Тарасом Цымбалюком от 11.02.2023

Смотреть онлайн Як ти с Григорием Ретешником выпуск от 11.02.2023. Интервью Тараса Цымбалюка с Григорием Решетником в проекте "Як ти" на СТБ смотреть онлайн
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Выпуск 28 | 11.02.2023 | Сезон 1

Смотрите онлайн проект Як ти? 28 выпуск от 11.02.2023 на СТБ – откровенное интервью Тараса Цымбалюка откроет для вас актера с новой стороны.

Война в корне изменит украинскую культуру, в том числе киноиндустрию – убежден Тарас Цымбалюк. Хоть начало полномасштабного вторжения и остановило съемки фильмов и сериалов, однако сейчас украинское кино перерождается на глазах. В каких проектах сейчас снимается Тарас Цымбалюк? Какое будущее актер предсказывает киноиндустрии Украины? И о чем Тарас Цымбалюк сожалеет больше всего? Узнайте прямо сейчас!

Григорий Решетник в 28 выпуске проекта Як ти? не сможет пройти мимо одной из самых интересных страниц жизни Тараса Цимбалюка – романтических отношений и личной жизни. Летом 2022 года актер развелся со своей второй женой Тиной Антоненко. А недавно поразил поклонников потрясающей новостью: актер снова влюбился. Кто стала его избранницей? И планирует ли Тарас Цымбалюк свадьбу? Не пропустите – смотрите онлайн проект Як ти? 28 выпуск от 11.02.2023.

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Выпуск Як ти? с Jerry Heil

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