Випуск 28 | 11.02.2023 | Сезон 1

Дивіться онлайн проєкт Як ти? 28 випуск від 11.02.2023 на СТБ – відверте інтерв’ю Тараса Цимбалюка відкриє для вас актора з нового боку.

Війна докорінно змінить українську культуру, зокрема й кіноіндустрію – переконаний Тарас Цимбалюк. Хоч початок повномасштабного вторгнення і зупинив знімання фільмів і серіалів, проте зараз українське кіно перероджується на очах. У яких проєктах зараз знімається Тарас Цимбалюк? Яке майбутнє актор пророкує кіноіндустрії України? І про що Тарас Цимбалюк шкодує найбільше? Дізнайтеся просто зараз!

Григорій Решетник у 28 випуску проєкту Як ти? не зможе пройти повз однієї з найцікавіших сторінок життя Тараса Цимбалюка – романтичних стосунків та особистого життя. Влітку 2022 року актор розлучився зі своєю другою дружиною Тіною Антоненко. А нещодавно вразив прихильників приголомшливою новиною: актор знову закохався. Хто стала його обраницею? І чи планує Тарас Цимбалюк весілля? Не пропустіть – дивіться онлайн проєкт Як ти? 28 випуск від 11.02.2023.

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