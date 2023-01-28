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Як ти

Video: Як ти? з Григорієм Решетником дивитись онлайн випуск із Jerry Heil від 28.01.2023

Дивитись онлайн Як ти з Григорієм Ретешником випуск від 28.01.2023. Інтерв'ю Jerry Heil із Григорієм Решетником у проєкті "Як ти" на СТБ дивитися онлайн
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Випуск 27 | 28.01.2023 | Сезон 1

Проєкт СТБ Як ти? 27 випуск від 28.01.2023 відкриє для вас відому українську співачку Jerry Heil з нового боку. У чому артистка вбачає свою місію під час війни? Як складається особисте життя Jerry Heil? І чи готова вона взяти участь у проєкті Холостяк або Холостячка? Залишайтеся з СТБ – дізнайтеся більше про улюбленицю мільйонів українців.

У 27 випуску проєкту Як ти? Jerry Heil повернулася у 24 лютого 2022 року та згадала, як її застало повномасштабне вторгнення. У той день співачка прокинулася за кілька хвилин до вибухів. Вона була дуже стривожена. І не дарма – з вікна будинку вона побачила спалахи від ударів. Jerry Heil дочекалася свого рідного брата та поїхала з Києва – спершу до батьків, потім на захід України, а далі до Румунії. З цього моменту почалася її активна діяльність на підтримку України: мітинги, благодійні концерти… Як Jerry Heil розповідала всьому світу про страшну війну? Почуйте просто зараз!

Дивіться онлайн проєкт Як ти? 27 випуск від 28.01.2023 на СТБ – дізнайтеся, чи вільне серце Jerry Heil.

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Випуск Як ти? із Вадимом Карп’яком

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